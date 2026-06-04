Lilibet feiert ihren 5. Geburtstag: Meghan überrascht ihre Fans mit unveröffentlichten Familienfotos

Herzogin Meghan hat ihre Fans mit unveröffentlichten Familienfotos auf Instagram überrascht. Zu dem besonderen Anlass ihres Sohnes Archie und ihrer Tochter Lilibet schreibt die Herzogin liebevoll: Unser Traum-Mädchen. Alles Gute zum 5. Geburtstag, Lili. Lilibets Name hat eine ganz besondere Bedeutung: Er erinnert sowohl an Harrys verstorbene Mutter, die unvergessene Prinzessin Diana, als auch an seine Großmutter Queen Elizabeth II. Lilibet ist offiziell Mitglied der königlichen Familie und ihr Mutter Meghan legt großen Wert auf die korrekte Anrede. Auf Instagram nennt sie sich weiterhin Meghan, Duchess of Sussex und verwendet den Titel auch in der Öffentlichkeit konsequent - obwohl sie und Harry sich eigentlich von der königlichen Familie losgesagt haben und mit den Kindern in Kalifornien leben.

Hoch sollst du leben, kleine Lilibet ! Die Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan feiert heute ihren 5. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass überrascht Meghan ihre Fans mit bislang unveröffentlichten Familienfotos auf Instagram .

Zu den Bildern schreibt die Herzogin liebevoll: Unser Traum-Mädchen. Alles Gute zum 5. Geburtstag, Lili. Auf dem ersten Schnappschuss ist die kleine Lilibet von hinten zu sehen.

Mit ihrer auffälligen blond-roten Mähne sitzt sie auf den Armen ihres Vaters, lehnt sich lachend an ihren Ehemann. Bruder Archie fehlt auf dem Familienfoto - aber schließlich geht es ja heute um seine jüngere Schwester. Das zweite Bild zeigt die kleine Prinzessin ganz verträumt im Garten. In einem luftigen Sommerkleidchen berührt sie vorsichtig eine Schmucklilie - ein seltener und privater Einblick in das Leben der Sussex-Familie.

Das Kleid war zuvor bei einem Behind-the-Scenes-Shooting für die Lifestyle-Marke As Ever ihrer Mutter zu sehen. Lilibets Name hat eine ganz besondere Bedeutung: Er erinnert sowohl an Harrys verstorbene Mutter, die unvergessene Prinzessin Diana, als auch an seine Großmutter Queen Elizabeth II. Lilibet war der liebevolle Spitzname der legendären Monarchin, als zweiter Vorname wurde Diana gewählt. Aus Lilibet Diana Mountbatten-Windsor wurde inzwischen sogar eine echte Prinzessin.

Seit ihrem Großvater ist sie offiziell Mitglied der königlichen Familie. Ob sie den Titel später einmal nutzen wird? Unklar! Möglich wäre etwa Prinzessin Lilibet oder Lilibet of Sussex.

Ihre Mutter Meghan legt jedenfalls großen Wert auf die korrekte Anrede. Auf Instagram nennt sie sich weiterhin Meghan, Duchess of Sussex und verwendet den Titel auch in der Öffentlichkeit konsequent - obwohl sie und Harry sich eigentlich von der königlichen Familie losgesagt haben und mit den Kindern in Kalifornien leben. Das Leben der Sussex-Familie ist ein seltener Einblick in die Privatsphäre der Royals.

Die Familie ist bekannt für ihre Offenheit und Ehrlichkeit, was sie von anderen Mitgliedern der königlichen Familie unterscheidet. Meghan und Harry haben sich entschieden, ihre Kinder nicht in die Öffentlichkeit zu zwingen, sondern ihnen ein normales Leben zu ermöglichen. Das zeigt sich auch in den Fotos, die Meghan auf Instagram gepostet hat. Sie zeigt ihre Kinder in alltäglichen Szenen, ohne sie zu dramatisieren oder zu zelebrieren.

Das ist ein wichtiger Unterschied zu anderen Mitgliedern der königlichen Familie, die ihre Kinder oft in öffentlichen Auftritten präsentieren. Die Entscheidung von Meghan und Harry, ihre Kinder nicht in die Öffentlichkeit zu zwingen, ist ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität. Es zeigt, dass sie ihre Kinder nicht als Waren betrachten, sondern als Menschen, die ein normales Leben führen sollen. Das Leben der Sussex-Familie ist ein wichtiger Teil der königlichen Geschichte und es ist interessant, wie sie sich entwickeln werden.

Ob sie sich weiterhin von der königlichen Familie losgesagt halten oder ob sie wieder in die Öffentlichkeit treten werden, ist noch unklar. Eines ist jedoch sicher: Die Familie wird weiterhin ein wichtiger Teil der königlichen Geschichte sein und ihre Entscheidungen werden ein wichtiger Einblick in die Privatsphäre der Royals geben





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