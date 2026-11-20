SV Darmstadt 98 dreht das Spiel gegen 1. FC Heidenheim nach early Gegentor durch Tore von Kehl und Vukotic und sichert wichtige Punkte im Abstiegskampf der 2. Bundesliga.

Die 2. Bundesliga zeigte sich am Freitagabend im Darmstädten Böllenfalltor von ihrer unvorhersehbaren und emotionalen Seite, als der SV Darmstadt 98 ein schweres Pech in Glück verwandelte. Der direkte Vergleich mit dem 1. FC Heidenheim endete mit einer überraschenden 3:1-Heimsiegt für die Lilien, die damit im intensiven Kampf um den Klassenerhalt entscheidende Punkte sammelten. Trainer Florian Kohfeldt musste dabei zunächst eine frühe Schlappe verkraften, bevor seine Mannschaft die Spielkontrolle übernahm und die Führung drehte.

Kurioser Start mit direktem sportlichen Konter

Szenen, die in der Regel das Geschehen auf den Rängen hinter sich lassen, prägten den Anfang des Duells im Böllenfalltor bereits in der fünften Minute. Als der Heidenheimer Spieler Michael Heule eine Ecke vorbereitete, streckte ihm ein junger Fan der Darmstädter Lilien provokant den doppelten Mittelfinger entgegen. Heule blieb dieser unhöfliche Gruß offenbar verborgen, doch die Natur vergibt nicht lange: Seine Ecke wurde weitergespielt, traf Budu Zivzivadze, der den Ball ins Tor lenkte und so die 0:1-Führung für Heidenheim markierte. Sportlich wurde die Unhöflichkeit sofort mit dem ersten Gegentreffer bestraft.

Also read Keeper fehlt weiter verletzt: Lilien auch gegen Heidenheim ohne Kapitän Marcel Schuhen

Darmstadt dreht die Partie durch starke Individualleistungen

Nach dem frühen Rückstand schalteten die Darmstädter um und starteten eine effektive Aufholjagd. In der neunundzwanzigsten Minute fand Lars Kehl den Ausgleich zum 1:1, nachdem Noah Weißhaupt und Marco Richter eine klare Kombination abgeschlossen hatten. Fünf Minuten später folgte die Wende: Der zweieinhalb Meter große Aleksandar Vukotic köpfte nach einer Ecke aus zehn Metern Entfernung zum 2:1. Heidenheim ließ nicht locker, doch Christian Conteh verpasste in der sechzigsten Minute eine große Chance auf den Ausgleich. Kurz darauf entschied Lars Kehl das Spiel mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 endgültig.

Advertisement

Weitere Ergebnisse sichern Magdeburg den Aufwärtstrend

Während in Darmstadt jubelt, schaffte auch Magdeburg im zweiten Freitagsspiel einen wichtigen Auswärtserfolg. Der FCM setzte sich mit 2:1 gegen Arminia Bielefeld durch und springt damit auf den dritten Platz in der Relegation. Felipe Chávez traf bereits in der zwölften Minute zum Führungstreffer. Vor der Pause erhöhte Emmanuel Iyoha mit seinem siebten Saisontor zum 2:0, ehe Henri Koudossou in der zweiundsechzigsten Minute verkürzte. Trotz torwartbedingter Schrecksekunde reichte es Bielefeld nicht mehr zum Ausgleich.