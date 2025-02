Lilium in Turbulenzen: Flugtaxi-Entwickler plant erneut Insolvenz

Der Flugtaxi-Entwickler Lilium, der kurz vor Weihnachten noch gerettet schien, steht nun erneut vor dem Aus. Das Unternehmen wartet auf dringend benötigte Gelder von seinem Hauptinvestor, Marian Boček, und plant einen erneuten Insolvenzantrag, wenn die Finanzierung nicht gelingt. Die Mitarbeiter warten schon seit Wochen auf ihre Gehälter, und das Vertrauen in das Unternehmen ist stark erschüttert.

Zunächst klang es wie ein Weihnachtswunder, als der damals insolvente Flugtaxi -Entwickler Lilium an Heiligabend die Rettung durch ein Investor enkonsortium bekannt gab. Doch noch immer wartet Lilium auf den größtes Teil des Geldes – und erwägt nun einen erneuten Insolvenz antrag. Die Angestellten warten noch immer auf ihre Januar-Gehälter.

Wie die „Wirtschaftswoche“ nun berichtet, hat das Management des bayrischen Flugtaxi-Entwicklers Ende vergangenen Wochen beschlossen, den Betrieb so lange einzustellen, bis die Gehälter gezahlt werden können. „Lilium braucht mehr als zehn Millionen Euro im Monat für Miete, Zulieferer und Gehalt“, rechnet Gesellschafter Frank Thelen in dem Bericht vor. Thelen hat gemeinsam mit den Unternehmern Christian Reber, Jan Beckers und Niklas Zennström Anfang Januar fünf Millionen Euro an Lilium überwiesen, doch die waren als Überbrückung gedacht und reichen entsprechend nicht einmal für einen Monat. Vielmehr wartet das Unternehmen vor allem auf Geld des neuen Hauptinvestors Marian Boček, Gründer des slowakischen Batterieherstellers Inobat, der wiederum ein Partner von Lilium ist. Von Boček sollen 150 Millionen Euro kommen – die würden genügen, um den Betrieb einige Monate aufrecht zu erhalten. Doch das Geld war bis gestern immer noch nicht eingetroffen. Deshalb soll das Management gestern dem Personal in einem dramatischen Online-Meeting mitgeteilt haben, Lilium werde vermutlich erneut Insolvenz anmelden müssen, wenn es keine Fortschritte bei der Transaktion gebe. Aktuell ist unklar, warum die dringend benötigte Transaktion bislang nicht stattgefunden hat. Via „Bild“ behauptete Investor Boček am Dienstag: „Die Rettung ist in vollem Gange.“ Weiter sagte er: „Die ersten Mittel sind unmittelbar nach Unterzeichnung der Verträge eingegangen.“ Für weitere Tranchen müssten noch „Verwaltungs- und Abschlussmodalitäten geklärt“ werden. Und weiter sagte er: „Wir gehen davon aus, dass wir die Finanzierung erfolgreich abschließen, die Transaktion beenden und die Umstrukturierung bis zum ersten Quartal 2025 abschließen können.“ Doch auch wenn die Rettung noch kommt, so könnte sie doch zu spät kommen: „Das Vertrauen ist zu sehr zerstört“, zitiert „Gründerszene“ einen Insider. Ein nicht geringer Teil der Belegschaft hat sich demnach bereits neue Arbeitgeber gesucht. Dass Lilium bislang keinen erfolgreichen bemannten Flug zeigen konnte, verkompliziert die Situation um so mehr. Wurde die Innovationsstärke deutscher Flugtaxi-Entwickler einst gehypt, so hat längst der Winterblues eingesetzt. Denn nicht nur Lilium hat Probleme: Der deutsche Konkurrent hat ebenfalls autonome Testflüge mit Passagieren an Bord durchgeführt





