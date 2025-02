Lilly Becker nach Dschungelcamp: „Dschungel ist grausam“

Lilly Becker hat nach ihrem Sieg im RTL-Dschungelcamp über die harten Bedingungen im Camp gesprochen. Der Zuckerentzug und die karge Verpflegung seien besonders grausam gewesen. Becker hat während ihrer Zeit im Camp auch abgenommen und berichtet von einem starken Muskelverlust. Die 48-Jährige betont, dass sie das Format nicht wieder machen würde.

Lilly Becker , nachdem sie aus dem RTL - Dschungelcamp ausgestiegen war, erzählte, dass sie sich nach dem Zuckerentzug in der Show viel Schokolade gegessen habe. „Dieser Zuckerentzug ist grausam“, berichtete die 48-Jährige der Deutschen Presse-Agentur über die karge Kost in der Show. Als sie aus dem Camp gekommen sei, habe sie sich erst einmal viel Schokolade einverleibt. „Mein Körper brauchte das offenbar“, sagte sie.

Zu Hause auf der Couch könne man sich nicht vorstellen, wie hart die Zeit in dem Reality-Format im fernen Australien für die Teilnehmer sei. Das Model, einst verheiratet mit Tennis-Legende Boris Becker (57), hatte sich am vergangenen Sonntag den Sieg bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ gesichert. Rund zwei Wochen brachte sie im Camp zu, bevor sie sich die sogenannte Dschungelkrone aufsetzen durfte. Da die teilnehmenden Promis bei den Prüfungen in der Show oft maue Ergebnisse erzielt oder ganz abgebrochen hatten, war die Verpflegung im Camp zuvor überschaubar ausgefallen. Die Zeit ging auch an Lilly Becker nicht spurlos vorüber. Sie habe auch abgenommen, sagte sie. „Ich bin mit 61 Kilogramm rein und mit 57 Kilogramm raus.“ Das meiste, was sie verloren habe, seien Muskeln. „Ich hatte einfach keine Kraft, um da drin Sport zu machen. Mit wenig Essen und Schlaf wird man schlaff und langsam“, sagte sie. „Es ist hundertmal schlimmer, als man es sich vorstellt“, berichtete die 48-Jährige. „Das Format ist eigentlich dazu da, um dich zu brechen.“ Ihr Fazit lautet nun: nicht noch einmal. „Ich würde es auf gar keinen Fall noch einmal machen. Never ever!“, sagte Lilly Becker. „Nicht wegen der anderen Camper, sondern wegen anderer Sachen: Wegen des Essensentzugs, wegen der Toilette. Es war ein krasses Erlebnis.





BUNTE / 🏆 106. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Lilly Becker Dschungelcamp Reality-Show Zuckerentzug RTL

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lilly Becker Enthüllt Dschungelcamp Details über Ex-Mann Boris BeckerLilly Becker, Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker, offenbart im Dschungelcamp Details über ihre gemeinsame Zeit und spricht auf die Gefängnisstrafe ihres Ex-Ehemanns an.

Weiterlesen »

Lilly Becker enthüllt im Dschungelcamp Details über Ex-Mann Boris BeckerLilly Becker spricht im Dschungelcamp über ihre Beziehung zu Boris Becker, die Eheschliessung und die Trennung. Sie deutet auf die Gründe für seine Gefängnisstrafe hin und verrät, dass Boris nicht immer die Wahrheit erzählt hat.

Weiterlesen »

Ex-Frau von Boris Becker im Dschungelcamp: „Er bezahlt nichts“, sagt Lilly BeckerZwölf Promis treten aktuell im Dschungelcamp gegeneinander an. Doch dabei geht es nicht nur um Prüfungen. Lilly Becker, die Ex-Frau von Boris Becker, plaudert aus dem Nähkästchen.

Weiterlesen »

'Seit 7 Jahren nichts bezahlt': Lilly Becker schießt im Dschungelcamp gegen Ex-Mann Boris BeckerAls Kind der 2000er zum passionierten TV-Junkie erzogen. Trash-TV-Connaisseur mit Herz für Underdogs. Guilty Pleasures: GNTM & Temptation Island.

Weiterlesen »

Lilly Becker: Gefängnis, Ex Boris Becker, Dschungelcamp und KindLilly Becker ist eines der bekanntesten Gesichter beim Dschungelcamp 2025.

Weiterlesen »

Lilly Becker im Porträt: Worum die Ex-Frau von Boris Becker im Dschungelcamp kämpftDie Niederländerin will im RTL-Dschungelcamp aus dem Schatten von Boris Becker treten. Dabei kann sie aus einem bewegten Leben erzählen, das mit einem Schicksalsschlag begann.

Weiterlesen »