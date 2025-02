Lilly Becker schlägt sich selbst für Dschungelcamp vor

Nach ihrem Sieg im RTL-Dschungelcamp enthüllte Lilly Becker, dass sie sich selbst als Kandidatin vorgeschlagen hatte. Sie nutzte die Show, um ihre Persönlichkeit zu präsentieren und das oft verbreitete Bild der „verwöhnten Tante“ zu widerlegen. Lilly Becker will mit ihrem Sohn Amadeus von London nach Deutschland ziehen.

Nach ihrem überwältigenden Sieg im RTL - Dschungelcamp enthüllte Lilly Becker überraschend, dass sie sich selbst als Kandidatin vorgeschlagen hatte. Die 48-Jährige nutzte die Show als Plattform, um ihre Persönlichkeit zu präsentieren und das oft verbreitete Bild der „verwöhnten Tante“ zu widerlegen, die angeblich nichts tut. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erklärte Becker: „Ich wollte die Show nutzen, um zu zeigen, wer ich bin.

In den letzten Jahren wurde ich oft als verwöhnte Tante dargestellt, die angeblich nichts macht. Das ist einfach nicht wahr.“ Sie rief selbst bei der Produktionsfirma der RTL-Show an und erklärte ihren Wunsch, an der Show teilzunehmen. „Ich will mitmachen, ich will da rein“, sagte sie.Becksers Mitmach-Atitude fesselte die Zuschauer und führte zum klaren Sieg im Finale. Dort konnte sie fast zwei Drittel der Zuschaueranrufe für sich gewinnen. Unmittelbar nach ihrer Krönung wurde sie von ihrem Sohn Amadeus überrascht, ein besonders emotionaler Moment. Becksers Mission, ihr Image in Deutschland zu verbessern, ist nach ihrem Sieg offensichtlich geglückt. „Ich glaube, dass ich jetzt anders gesehen werde – als taffe, eigenständige Persönlichkeit“, sagte sie der dpa. „Die Leute haben gesehen: Lilly kann etwas, die ist nicht nur „Ex-Frau von“.Lily Becker findet ihren Status als „Ex-Frau von“ ungerechtfertigt. „Was soll ich machen? Ich kann und werde die Zeit mit Boris nicht auslöschen“, sagte sie und fügte dann mit versöhnlichen Worten hinzu: „Ich habe diesen Nachnamen, der auch immer ein Teil von mir bleiben wird. Ich werde auch immer eine bisschen Liebe für Boris verspüren, weil wir eine unglaubliche Zeit zusammen hatten.“ Sie wolle aber als eigenständige Persönlichkeit gesehen werden. Nach ihrem Triumph im RTL-Dschungelcamp verkündete Lilly Becker inzwischen auch große Pläne. Sie will mit Sohn Amadeus von ihrer Wahlheimat London nach Deutschland ziehen. „Mein Sohn ist ganz neugierig auf Deutschland. Es ist auch superteuer in England. Ich habe auch einen Freund hier, und das lange Hin und Her ist schwierig“, erklärte Lilly bei RTL. Über die Stadt habe sie noch nicht entschieden. „Ich weiß noch nicht wo – Hamburg oder Düsseldorf oder Köln“, so die gebürtige Niederländerin.





