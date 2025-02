Lilly Beckers Dominanz im Dschungelcamp 2025: Zuschauervotings enthüllen klare Siegessicherheit

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse des Dschungelcamps 2025 belegen die klare Dominanz von Lilly Becker. Die neue Dschungelkönigin führte die Zuschauerwertung an allen Abstimmungstagen an und sicherte sich mit 61 Prozent der Stimmen im Finale einen eindeutigen Sieg.

Die nun veröffentlichten detaillierten Abstimmungsergebnisse des Senders bestätigen den deutlichen Erfolg der neuen Dschungelkönigin. Das Zahlenwerk dokumentiert ihre kontinuierliche Dominanz über den gesamten Showverlauf. Seit Beginn der Zuschauerabstimmungen am 31. Januar verzeichnete Becker durchgehend die höchsten Anruferzahlen und sicherte sich damit die Siegprämie von 100.000 Euro. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Im Halbfinale, als Edith Stehfest (30) und Timur Ülker (35) die Show verlassen mussten, erreichte Becker bereits 45 Prozent der Stimmen. Beim Ausscheiden von Alessia Herren konnte sie diesen Wert konstant halten. Im finalen Duell gegen Pierre steigerte sie sich sogar auf beachtliche 61 Prozent der Zuschauerstimmen. Während Beckers Position unangefochten blieb, zeigten sich die Zuschauer bei den weiteren Platzierungen wechselhaft. Die Position hinter der Favoritin teilten sich im Verlauf der Show verschiedene: neben Pierre auch Maurice Dziwak (26), Timur Ülker und Jörg Dahlmann (66). Selbst Sam Dylan (34) schaffte es zeitweise auf den zweiten Rang - ironischerweise direkt nachdem er von den Zuschauern in eine Dschungelprüfung gewählt wurde.Die Statistik enthüllt auch die systematische Wahl Sam Dylans in die Dschungelprüfungen während der Auftaktwoche. Die Zahlen belegen den klaren Zuschauerwillen: Mit Spitzenwerten zwischen 31 und 63 Prozent der Stimmen wurde Sam Dylan in der ersten Woche wiederholt für die Dschungelprüfungen ausgewählt.





