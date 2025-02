Lilly Beckers Dschungelcamp-Gewinn: Fashion-Probleme und Schlussstrich bei Reality-TV

Lilly Beckers Dschungelcampsieg hat Spuren hinterlassen. Die frisch gekrönte Dschungelkönigin musste in der australischen Wildnis auf eine magere Dschungelkost zurückgreifen, was zu einem Gewichtsverlust von 4,5 Kilo führte. Zurück in Deutschland berichtet Lilly von Fashion-Problemen, die durch ihre Dünnunheit entstanden sind. Außerdem zieht sie einen klaren Schlussstrich bei Reality-TV und erklärt warum sie nie wieder an einer solchen Show teilnehmen möchte.

Lilly Becker wurde gerade erst im Dschungelcamp zur Siegerin gekrönt. Doch ihre Zeit bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ hat Spuren bei dem Model hinterlassen. Die „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“-Kandidatin hielt über zwei Wochen lang es bei Reis und Bohnen im australischen Busch aus. Die magere Dschungelkost – konnten sich aufgrund der geringen Sterne-Ausbeute nur selten über zusätzliches Essen freuen – macht sich auch bei der frisch gekrönten Dschungelkönigin bemerkbar.

Wie RTL berichtet, hat Lilly immerhin satte 4,5 Kilo im Dschungel abgenommen. Zurück in Deutschland verrät sie im Interview welche Probleme das mit sich bringt: „Der Hut ist zu groß, die Brille kann ich nicht tragen, die fällt von meinem Kopf.“ Doch Lilly ist sich sicher, ihre Dschungelcamp-Diät-bedingten Fashion-Probleme schnell wieder in den Griff zu bekommen: „Ich bin ein bisschen zu dünn, aber ich brauche nur Mineralien und Vitamine.“ Nach dem Dschungelcamp: Lilly Becker zieht Schlussstrich– freuen kann, hat sie für sich bereits eine ganz klare Entscheidung getroffen: Nach dem Dschungelcamp will sie bei keinen weiteren Reality-TV-Shows mehr mitmachen. „Einmal, nie wieder, niemals so. Es sind überall Kameras. Nein, ich habe die Plattform genutzt, um Deutschland zu zeigen, dass ich nicht nur die ‚Ex von…‘ bin. Und dass ich auch etwas kann. Meine Schwächen, meine Stärken, meine Cellulite, alles. Kein einziges Make-up. Es war kein Luxus, gar nichts. Aber nie wieder in Reality. Das ist nichts für mich“, erklärt sie ihre Entscheidung. Im Dschungelcamp-Finale wurde Lilly Becker von ihrem und Boris Beckers Sohn Amadeus überrascht – davon war nicht nur sie selbst begeistert, sondern auch die Zuschauer





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Lilly Becker Dschungelcamp Reality-TV Gewichtsverlust Fashion-Probleme

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dschungelcamp 2025: Geheimplan um Lilly Beckers Sohn Amadeus!Sohn Amadeus ist der wichtigste Mann in ihrem Leben – und für sein unbedingtes Wohlergehen hat Dschungelcamp-Teilnehmerin Lilly Becker hart verhandelt.

Weiterlesen »

Lilly Beckers Dschungel-Abenteuer: Amadeus wird zum Geburtstag nach Australien fliegenLilly Becker nimmt am Dschungelcamp teil und wird dabei sowohl mit Ungeziefer als auch mit den Herausforderungen der Show konfrontiert. Während sie sich in Australien befindet, wird ihr Sohn Amadeus in London bleiben. Doch es gibt einen besonderen Plan für Amadeus' Geburtstag am 10. Februar: Er soll nach Australien fliegen und seine Mutter an ihrem besonderen Tag überraschen.

Weiterlesen »

Lilly Beckers Jetlag-Frust vor dem DschungelcampLilly Becker hat Australien für die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ erreicht, doch der Jetlag macht ihr zu schaffen. Auf Instagram beklagt sie sich über ihren Frust, während sie gleichzeitig versucht, die besten Momente an den australischen Stränden zu genießen. Ihre Fans reagieren unterschiedlich: Manche versuchen ihr zu helfen, andere fokussieren sich auf ihre Schönheit.

Weiterlesen »

Nach Dschungelcamp-Einzug lästert Sam Dylan direkt über Lilly Beckers AussehenDass Sam Dylan im Dschungelcamp von RTL polarisieren wird, war abzusehen. Doch schon direkt nach seinem Einzug hat er sich auf Lilly Becker eingeschossen.

Weiterlesen »

Dschungelcamp: Will Boris Becker seiner Ex-Frau Lilly wirklich keinen Unterhalt zahlen? DAS sagt sein AnwaltDAS sagt Boris Beckers Anwalt zu den Behauptungen seiner Ex-Frau Lilly.

Weiterlesen »

Lilly Becker im Dschungelcamp über Jugendsünde und Boris Beckers Show-AusLilly Becker spricht im Dschungelcamp über eine Jugendsünde, die sie in den Knast brachte. Boris Becker musste die neue Netflix-Show 'Bear Hunt - Die Promi-Jagd' bereits am ersten Tag verlassen, nachdem er sich das Knie verdreht hatte.

Weiterlesen »