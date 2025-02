Lilly Beckers Dschungelsieg: Strenge Vertragsklauseln und hohe Strafen

Lilly Becker ist die neue Dschungelkönigin, doch ihr Sieg kommt mit zahlreichen Verpflichtungen und strengen Regeln. RTL hat einen detaillierten Vertrag mit der ehemaligen Tennis-Frau, der ihr Auftrittsebenen, Interviews und Social Media Aktivitäten kontrolliert.

Lilly Becker hat die Krone des Dschungelcamp s 2025 erobert und die Herzen der Zuschauer gewonnen. Doch der wahre Kampf beginnt jetzt, denn mit der Krone kommen zahlreiche Verpflichtungen . Bild.de recherchierte die Klauseln im Dschungel- Vertrag zwischen RTL und Lilly Becker und berichtet von den strengen Regeln, an die sich Lilly halten muss, um ihre Siegprämie zu erhalten. Im Gegensatz zu den anderen Kandidaten darf die frisch gebackene Dschungelkönigin sechs Wochen lang nur bei RTL auftreten.

Talkshows bei anderen Sendern oder Interviews in fremden Magazinen sind ihr strikt untersagt. Ein Verstoß gegen diese Regelungen zieht eine Vertragsstrafe in fünfstelliger Höhe nach sich. Lilly Becker muss mehr als 20 Interviews für RTL-Magazine und RTL.de geben und zahlreiche TV-Auftritte absolvieren, darunter Talkshows und Recap-Sendungen. Ob sie will oder nicht – jetzt bestimmt der Sender RTL, wann und wo sie erscheint. Wer sich weigert oder einen Termin versäumt, muss mit einer Strafe von 25.000 Euro pro verpasstem Auftritt rechnen. Zudem kann RTL den Titel „Dschungelkönigin“ nachträglich aberkennen, wenn sich technische Probleme bei der Abstimmung oder andere Unregelmäßigkeiten herausstellen. Lilly Becker bekommt natürlich neben dem Siegesgeld auch ihre Gage. Auch ihre Dschungelcamp-Mitstreiter haben ordentliche Gagen ausgehandelt. Die 100.000 Euro Preisgeld erhält Lilly Becker ebenfalls nicht auf einmal. Die erste Rate von 50.000 Euro wird erst im März 2025 ausgezahlt, die zweite Rate in Höhe von weiteren 50.000 Euro folgt im Juni 2025. Diese volle Summe bekommt Lilly jedoch nur, wenn sie sich bis dahin an alle Vorgaben von RTL hält. Dazu gehört, dass sie keine Interviews ohne Freigabe gibt, keine unangemeldeten TV-Auftritte hat und keine eigenständigen Social-Media-Posts veröffentlicht. Auf eine Anfrage von Bild.de äußerte sich RTL nicht





