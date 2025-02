Lilly Beckers Dschungelsiege: Wie viel Bleibt von 100.000 Euro Prämie übrig?

Lilly Becker gewinnt als neue Königin des RTL-Dschungels 100.000 Euro. Doch die Steuerlast frisst einen großen Teil des Gewinns. Experte Markus Voss erklärt, welche Steuern auf Beckers Sieg warten und wie viel Geld tatsächlich übrig bleibt.

Beim Dschungelcamp kann man nicht nur die Krone, sondern auch 100.000 Euro gewinnen. Die Prämie muss allerdings versteuert werden. Lilly Becker (48), das ehemalige Model und Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker, ist die neue Königin des RTL-Dschungels. Neben ihrer Gage für die Teilnahme konnte sie 100.000 Euro durch den Sieg gewinnen. Doch auch das Finanzamt profitiert: Der Gewinn wird zwar auf das Konto gebucht, muss aber versteuert werden.

Markus Voss, Steuerberater im Finanzressort von FOCUS online, erklärt, dass Gagen aus Fernsehauftritten in Reality-Shows in der Regel als Arbeitseinkommen gelten und somit versteuert werden müssen. Auch ausländische Finanzämter sehen das ähnlich – auch in Großbritannien. Lilly Becker wohnt in London und wird ihr Einkommen dort versteuern. Wie beim normalen Einkommen können außerdem Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung erhoben werden, sofern die Beitragsbemessungsgrenzen noch nicht erreicht sind.Im Fall des Dschungelcamps kommt erschwerend hinzu, dass der Drehort in Australien liegt. Coleen Rooney, die britische Dschungelcamp-Gewinnerin aus dem Jahr 2024, musste bereits 45 Prozent ihrer Siegergage an die australischen Steuerbehörden abgeben. Ihre Gage lag bei rund 1,5 Millionen Britischen Pfund (etwa 1,8 Millionen Euro). Lilly Beckers Gage beträgt jedoch nur 100.000 Euro und soll offenbar nachträglich in zwei Raten bezahlt werden. Hier gilt somit eher britisches Steuerrecht. Doch was bedeutet das genau? In Großbritannien gilt ein Stufentarif: Einkommen zwischen 37.701 Pfund (umgerechnet 45.261 Euro) und 125.140 Pfund (150.235 Euro) werden komplett mit 40 Prozent besteuert. Damit blieben von 100.000 Euro 60.000 Euro übrig. Sollte Frau Becker allerdings zusammen mit anderen Einkünften mehr als 150.235 Euro im Jahr verdienen, läge der Steuersatz bei 45 Prozent und es blieben nur 55.000 Euro von den 100.000 Euro Prämie übrig.





