Lilly Beckers Erinnerungen an den Dschungel: Das Klo, die Nachtwache und der Sieg

Lilly Becker nach ihrem Sieg im Dschungelcamp: Rückblick auf die Strapazen, die schönen Momente und die Unterstützung der Zuschauer.

Lilly Becker kehrte nach 17 Tagen im australischen Dschungel zurück und brachte die Krone als Sieg erin mit nach Hause. Obwohl die Strapazen des Dschungelcamp s kaum mehr an ihr zu erkennen sind, erinnert sie sich an die Herausforderungen , die sie in der Show bewältigen musste. In einem Interview mit 'RTL Punkt 8' erinnerte sie sich an das 'Schlimmste' im Dschungel: das Klo und die Nachtwache .

'Die Nachtwache war da, um dich zu brechen', sagte sie über die tägliche Aufgabe, sich im Wechsel zu zweit am Lagerfeuer zu bewachen. Die Kombination aus wenig Essen, Schlafmangel und der ständigen Notwendigkeit, wach zu bleiben, sei eine wahre Herausforderung gewesen. Doch Lilly Becker blickt auch auf die positiven Momente im Dschungel zurück. 'Der Moment, in dem man reingelaufen ist, wo man denkt: 'Wow, das ist das Camp'', schwärmt sie. 'Und dass wir alle zusammen etwas durchgemacht haben, wir haben gelacht, wir haben einander kennengelernt, die niemals miteinander sprechen würden. Das Duschen, das Reden, Lagerfeuer – das alles ist so besonders.' Mit ihrer ehrlichen und sympathischen Art konnte Lilly Becker nicht nur die Herzen ihrer Mitcamper gewinnen, sondern auch die Zuschauer. Im großen Dschungelcamp-Finale am Sonntag, 9. Februar, wurde sie dank des Telefon-Votings zur Dschungelkönigin gekrönt. Ein Moment, der sie sichtlich bewegte, ebenso wie der Anblick aller Unterstützer, die für sie zum Finale gekommen waren





gala / 🏆 63. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Dschungelcamp Lilly Becker Sieg Nachtwache Dschungel Herausforderungen Zuschauer

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das sind Lilly Beckers erste Worte nach Dschungelcamp-SiegLilly Becker hat es geschafft: Nach 17 Tagen im australischen Busch hat sich das Model den Titel 'Dschungelkönigin 2025' geschnappt.

Weiterlesen »

Lilly Beckers Dschungelcamp-Ende: Panik vor Aalen und KrötenLilly Becker musste in der letzten Prüfung vor dem Dschungelcamp-Finale ihre Nerven bewähren. Die Model-Mama kämpfte gegen die Angst vor Aalen und Kröten – mit knappen Erfolg.

Weiterlesen »

Dschungelcamp 2025: Das ist Lilly Beckers ganz persönliche Dschungel-BilanzNach 16. Tagen im Dschungel ist es Zeit für ein Fazit. Was denken Pierre Sanoussi-Bliss, Lilly Becker, Edith Stehfest, Alessia Herren und Timur Ülker über die vergangenen Tage? Was waren die schönsten Momente? Was nehmen sie für die Zukunft mit?

Weiterlesen »

Dschungelcamp-Fans, aufgepasst: Lilly Beckers Sohn Amadeus hat uns noch etwas Wichtiges zu sagenLilly Becker hat es geschafft: Sie gewinnt das Dschungelcamp 2025 und ist die neue Dschungelkönigin. Aber auch ihr Sohnemann Amadeus hat nach ihrer Krönung noch etwas zu sagen – wenn auch nur kurz.

Weiterlesen »

Christoph Pocher Loben Für Lilly Beckers Dschungelcamp AuftrittChristoph Pocher lobt Lilly Beckers Auftritt in der 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Er ist überzeugt, dass sie zu den Finalisten gehören wird, und scherzt über ihre finanzielle Situation.

Weiterlesen »

Dschungelcamp: Nach Lilly Beckers Dschungelkrönung hat Amadeus uns noch etwas Wichtiges zu sagen!Lilly Becker hat es geschafft: Sie gewinnt das Dschungelcamp 2025 und ist die neue Dschungelkönigin. Aber auch ihr Sohnemann Amadeus hat nach ihrer Krönung noch etwas zu sagen – wenn auch nur kurz.

Weiterlesen »