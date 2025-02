Lilly Beckers neuer Liebling: Wer hat das Herz der Tennis-Legende erobert?

Nach ihrem Sieg im Dschungelcamp 2025 stellt sich die Frage: Wer ist der neue Mann an Lillys Seite? Die 48-Jährige ist seit Herbst 2022 mit dem erfolgreichen Sportmanager Thorsten Weck zusammen. Gemeinsam haben sie bereits einige öffentliche Auftritte absolviert und scheinen sehr glücklich miteinander zu sein. Die Beziehung ist für den Sportmanager ein wichtiger Bestandteil seines Lebens, wie er selbst in einem Interview mit der „Gala“ erklärte.

Nach Lilys Sieg im Dschungelcamp 2025 stellt sich nun die Frage: Wer ist der Mann an ihrer Seite, der ihr Herz erobert hat? Die 48-jährige ehemalige Tennis-Frau ist seit Herbst 2022 mit Thorsten Weck zusammen - einem erfolgreichen Sportmanager aus Düsseldorf. Doch wer ist der Mann, der Lillys Herz im Sturm erobert hat? Thorsten Weck (55) ist seit 2003 Geschäftsführer der „ Thorsten Weck Sportmanagement GmbH“ und hat sich als erfolgreicher Fussballagent in der Sportwelt einen Namen gemacht.

Im Oktober 2022 machten Lilly Becker und Thorsten Weck ihre Beziehung offiziell. Bei einer Charity-Veranstaltung des Eagles-Golf-Clubs in Marbella, Spanien, gaben sie ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt als Frischverliebte. „Ja, wir sind ein Paar“, bestätigte Lilly Becker damals gegenüber der „Bild“-Zeitung. Seitdem sind die beiden immer wieder zusammen auf roten Teppichen zu sehen. Diese Distanz könnte möglicherweise der Grund für Lillys Überlegungen sein, nach Deutschland zu ziehen. Ob die beiden den nächsten Schritt wagen und zusammenziehen, bleibt abzuwarten. Eine Hochzeit schließt Lilly jedoch nicht aus. In der RTL-Show „Ein Promi, ein Joker“ im Januar 2024 sagte sie: „Hochzeit ist schön, verheiratet sein ist schön. Und ich gönne es mir selbst, nochmals eine Liebe zu haben. Ich bin erst 47, warum nicht?“ Während Lilly im Dschungelcamp kämpfte, schickte ihr Freund einen emotionalen Brief, der ihr während der Show vorgelesen wurde. „Liebe Lilly, ich kann mit Worten kaum ausdrücken, wie cool du dich im Dschungel präsentierst. Für mich bist du jetzt schon die Siegerin der Herzen“, lauteten die Zeilen, die Lilly Becker sehr berührten. „Das ist mein Boyfriend. Thorsten ist mein kleiner, leckerer Dicker“, antwortete sie darauf. Es ist offensichtlich, wie sehr die beiden füreinander schwärmen. In einem Interview mit dem Magazin „Gala“ äußerte sich der Sportmanager begeistert über die Camp-Performance seiner Partnerin: „Ich bin mega stolz auf sie. Das ist Lilly genau so, wie ich sie kennen- und schätzen gelernt habe, stark und authentisch.“





