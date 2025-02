Lilly Beckers Tränenfrohes Wiedersehen mit Amadeus im Dschungel

Lilly Becker gewinnt die Dschungelprüfung und wird von ihrem Sohn Amadeus live im TV überrascht. Eine emotionale Begegnung nach zwei Wochen in Australien.

Lilly Becker hat den Kampf im Dschungel gewonnen und die begehrte Krone erobert. Von Anfang an war es ihr Ziel, den Sieg ihrem Sohn Amadeus zu widmen, der am 10. Februar seinen 15. Geburtstag feiert. Was sie nicht ahnt: Auch Amadeus hat ein großes Geschenk für sie vorbereitet. Bei der Krönung überrascht er seine Mama live im TV. Eine emotionale Überraschung, die Tränen der Freude bei beiden auslöst.

Lilly Becker hat in den vergangenen 17 Tagen nicht nur für sich selbst gekämpft, sondern auch für ihren Sohn, ihr Ein und Alles. Auch Amadeus fieberte mit seiner Mutter mit und reiste extra mit Lillys Onkel nach Australien. Dass seine Mama es ganz Deutschland gezeigt hat und nun auf dem Thron sitzt, ist wohl das beste Geburtstagsgeschenk, das seine Mama ihm hätte machen können. Sonja Zietlow kündigt an: „Wir würden dir jetzt Sekt bringen, aber wir bringen dir etwas anderes.“ Und da ist es schon geschehen: Amadeus gratuliert seiner Mama live im Dschungel-Baumhaus zum Sieg. Auch Sonja Zietlows Augen werden feucht, und Lillys natürlich erst recht. Kaum sieht sie ihren Sohn nach über zwei Wochen endlich wieder, wird geknuddelt, geweint, noch mehr geknuddelt und noch mehr geweint. Ein Moment, auf den beide so sehr hingefiebert haben! Aber für alle, die das Dschungelcamp verpasst haben, gibt es gute Nachrichten: Auf RTL+ könnt ihr das Dschungelcamp weiterhin rund um die Uhr streamen und verpasste Folgen oder ganze Staffeln nachholen. Und am Montag, 10. Februar, gibt es um 20.15 Uhr nochmal einen Blick ins Dschungelcamp: Unsere Promis treffen sich zum ersten Wiedersehen im Baumhaus.





Dschungelcamp Lilly Becker Amadeus Sieg Wiedersehen

