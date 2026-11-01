Lina Beckmann: Karriere, Theater und Ehe mit Charly Hübner

Erfahren Sie mehr über die Karriere von Lina Beckmann, ihre Zeit bei Polzeiruf 110 und ihre Ehe mit Charly Hübner. Ein Blick auf das Leben der Schauspielerin.

Lina Beckmann ist eine der gefeiertsten deutschsprachigen Schauspielerin nen. Sie ist sowohl auf der großen Leinwand als auch auf der Theater bühne eine feste Größe. Im Jahr 2021 übernahm sie erstmals die Rolle der Melly Böwe in der ARD-Krimiserie Polizeiruf 110. Damit trat sie in die Fußstapfen ihres Ehemanns Charly Hübner, der die Serie von 2010 bis 2022 prägte. Beckmanns Erfolg ist dabei das Ergebnis einer langen und vielseitigen Laufbahn.

Frühe Jahre und Schauspielausbildung

Die Schauspielerin wurde im Jahr 1981 in Hagen geboren. Sie wuchs im Ruhrgebiet zusammen mit ihren vier Geschwistern auf. Bereits während der Schulzeit fasste sie den Entschluss, Schauspielerin zu werden. Diese Leidenschaft teilte sie mit ihrer älteren Schwester Maja und ihren beiden Brüdern Nils und Till. Alle drei Geschwister wurden ebenfalls zu professionellen Künstlern. Nach dem Abitur begann Lina Beckmann 2001 ihre Ausbildung an der Westfälischen Schauspielschule Bochum. Diese Einrichtung ist heute Teil der Folkwang-Hochschule in Essen. Sie beendete das Studium im Jahr 2004. Direkt im Anschluss folgten diverse Engagements.

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Zu ihren ersten Stationen gehörten Gastspiele am Prinzregent-Theater Bochum sowie bei den Wuppertaler Bühnen. Diese Erfahrungen bilden das Fundament ihrer späteren Karriere. Im Jahr 2005 wechselte sie zum Schauspielhaus Zürich. Der Aufenthalt in der Schweiz dauerte jedoch nur zwei Jahre. Danach zog es die Künstlerin wieder zurück nach Deutschland. Ab dem Jahr 2007 war sie fester Bestandteil des Ensembles am Schauspielhaus Köln. Diese Zeit in Köln dauerte bis zum Jahr 2013 an.

Anerkennung auf den großen Bühnen

Ihre künstlerische Qualität wurde früh honoriert. Lina Beckmann konnte bei den Berliner Theatertreffen auftreten. Dies ist eine Veranstaltung der jährlich stattfindenden Berliner Festspiele. Im Jahr 2010 zeigte sie hier ihre Darbietung als Erna in dem Stück Kasimir und Karoline. Ein weiterer wichtiger Schritt in ihrer Karriere folgte im Jahr 2011. Sie debütierte in der Rolle der Guten Werke bei den Salzburger Festspielen in dem Stück Jedermann. Diese Auftritte festigten ihren Ruf als vielseitige Interpretin.

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Im Jahr 2013 wechselte Lina Beckmann zum Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Sie ist dort seitdem ein festes Ensemblemitglied. Ihre Leistungen wurden von der Fachwelt wiederholt ausgezeichnet. Die Zeitschrift Theater heute wählte sie in den Jahren 2011 und 2022 zur Schauspielerin des Jahres. Eine besondere Auszeichnung erhielt sie im Jahr 2015. Der 3sat-Preis wurde ihr für ihre Darstellung der Ella in Henrik Ibsens John Gabriel Borkman verliehen. Diese Produktion fand im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg statt.

Erste Schritte vor der Kamera

Die Filmkarriere der Schauspielerin begann bereits früh. Im Jahr 2008 war sie erstmals in dem Filmdrama Die Besucherin zu sehen. Ab dem Jahr 2010 folgten gelegentliche Auftritte in der Krimireihe Polizeiruf 110. Am Set traf sie regelmäßig auf ihren Ehemann Charly Hübner. Dieser verkörperte in der Serie ihren Halbbruder, den Hauptkommissar Sascha Bukow. Nach seinem Ausstieg im Jahr 2022 blieb die Serie jedoch bestehen. Lina Beckmann übernahm eine der Hauptrollen für die neuen Staffeln.

Ihre Wandlungsfähigkeit macht sie zu einem wahren Multitalent. Sie bewegt sich sicher zwischen klassischen Theaterrollen und modernen Fernsehproduktionen. Dies zeigt ihre professionelle Flexibilität. Die Kombination aus Theatererfahrung und Fernsehererfolg ist selten. Viele ihrer Kollegen bewundern diese Vielseitigkeit. Sie kann sowohl intensive Dramatik als auch leichte Komödien darstellen.

Privatleben und Patchwork-Familie

Lina Beckmann ist seit dem Jahr 2012 mit dem Schauspieler Charly Hübner verheiratet. Aus einer früheren Beziehung hat sie einen Sohn namens Karl. Der Junge wurde im Jahr 2008 geboren. Die Familie lebt gemeinsam in Hamburg. Das Paar hat eine Patchwork-Dynastie gebildet. Kennengelernt haben sich Lina Beckmann und Charly Hübner im Jahr 2010. Die Begegnung fand während der Proben zum Theaterstück Kirschgarten von Anton Tschechow statt.

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Bis heute arbeiten beide gelegentlich gemeinsam an Projekten. Sie stehen sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera zusammen. Ein Beispiel dafür ist die Komödie Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer? aus dem Jahr 2017. Auch für die Produktion Spaziergang nach Syrakus sind sie gemeinsam an Bord, die im Jahr 2026 erscheinen soll. Diese kontinuierliche Zusammenarbeit zeigt die starke Bindung des Paares. Beide unterstützen sich in ihrer beruflichen Laufbahn. Ihr Privatleben bleibt dabei privat. Dennoch sind sie ein bekanntes Paar in der deutschen Kulturszene. Ihre Karriere dient als Inspiration für viele Nachwuchsschauspieler. Der Erfolg ist das Ergebnis von Hartnäckigkeit und Talent.