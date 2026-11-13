Lina Hausicke im Duell: Union Berlin trifft auf Werder Bremen

Lina Hausicke spielt jetzt für Union Berlin und steht Werder Bremen gegenüber. Die Kapitänin führt die Köpenickerinnen an, während die Bremerinnen um Rückkehr kämpfen.

Lina Hausicke kehrt als Spielerin des 1. FC Union Berlin zu ihrem ehemaligen Verein zurück. Das Duell gegen Werder Bremen findet am kommenden Samstag um 14 Uhr in Bremen statt. Die Übertragung erfolgt über Magenta und Dazn. Der 1. FC Union Berlin steht aktuell auf Rang sechs der Tabelle.

Transfer-Schock und personeller Umbruch bei Werder

Der Abgang von Lina Hausicke schockierte die Fangemeinde von Werder Bremen im September. Der Wechsel zum 1. FC Union Berlin erfolgte am allerletzten Tag der Transferperiode. Hausicke gilt als Kapitänin undabsolute Konstante im Mittelfeld. Sie spielte seit 2017 für den Verein und war das Aushängeschild der Mannschaft.

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Cheftrainerin Fritzy Kromp reagierte auf den Weggang ihrer Führungsspielerin. Sie erklärte, dass Gespräche über einen Wechsel schon seit einigen Wochen liefen. Das Interesse sowohl vom 1. FC Union Berlin als auch von Lina Hausicke sei bekannt gewesen. Der Wechsel wurde als sportliche Veränderung begründet. Fritzy Kromp sprach bei der offiziellen Verabschiedung vor dem Nordderby gegen den Hamburger SV von einer Zäsur.

Kritik an der sportlichen Führung und Neustrukturierung

Der Weggang der langjährigen Kapitänin war der letzte von insgesamt 14 Abgängen bei Werder Bremen in der Sommerpause. Die Bremerinnen durchlebten einen umfassenden Umbruch. Der Abschied von Lina Hausicke wird als der schmerzhafteste dieser Veränderungen angesehen. Vor dem Transfer der Mittelfeldspielerin gab es bereits laute Kritik an der sportlichen Führung des Klubs.

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Birte Brüggemann verließ Werder Bremen bereits im März. Sie gilt als das Gesicht des Bremer Frauenfußballs. Die 55-Jährige hatte die Frauenabteilung vor rund 19 Jahren aufgebaut. Birte Brüggemann prägte die Abteilung bis zuletzt als Abteilungsleiterin. Erst im Juli fand Werder Bremen mit Lena Lotzen eine Nachfolgerin. Lena Lotzen ist ehemalige deutsche Nationalspielerin und Europameisterin.

Zeitpunkt der Nachfolge und Vertragsverlängerungen

Lena Lotzen konnte ihre neue Tätigkeit erst vor wenigen Tagen aufnehmen. Ihre Arbeit im Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bundes verhinderte einen früheren Start. Dies könnte womöglich zu spät gewesen sein. Werder Bremen verlor viele Leistungsträgerinnen wie Larissa Mühlhaus, Maja Sternad und Lina Hausicke an andere Klubs. Der Abgang von Lina Hausicke sowie der von Birte Brüggemann sollen auf eigenem Wunsch vollzogen worden sein.

Lina Hausicke zeigte sich emotional bei ihrer Verabschiedung. Sie erklärte in einem Video, dass ihr dieser Abschied unglaublich schwer falle. Werder sei für sie längst mehr als ein Verein. Bremen und die Werder-Frauen seien ein großer Teil ihres Lebens geworden. Dennoch gab es Spannungen. Einige scheidende Spielerinnen sahen den Aufbau der letzten Jahre durch kurzfristigen Erfolg gefährdet. Viele Fans deuteten dies als Kritik an Trainerin Fritzy Kromp.

Leistungsstarke Mitte und Verletzungssituation

Die Leistungen von Lina Hausicke beim 1. FC Union Berlin zeigen deutlich, was der Verein gewonnen hat. Die 28-Jährige gehörte in jedem der neun Pflichtspiele zur ersten Elf. Sie stand auch bereits zweimal für Werder Bremen in dieser Saison in der Startelf. Im zentralen Mittelfeld ergänzt sie sich perfekt mit weiteren Teamkollegen.

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Die Leistung der Hausicke lässt vergessen, dass Tanja Pawollek verletzungsbedingt fehlt. Tanja Pawollek ist eine Leistungsträgerin des 1. FC Union Berlin. Sie hat seit ihrem Wechsel zu Union im Sommer 2025 bereits zwei schwere Verletzungen hinter sich. Tanja Pawollek war eigentlich im defensiven Mittelfeld gesetzt gewesen. Die starke Zweikampfstärke und die Torgefahr bei Standards von Lina Hausicke könnten das Defizit ausgleichen.

Führungsqualitäten und Tabellenkonstellation

Lina Hausicke überzeugte beim jüngsten Sieg im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV. In der Verlängerung des Spiels streifte sie sich die Kapitäninnenbinde über. Sie führte ihr Team mit viel Energie zum Einzug ins Viertelfinale. Diese Energie wird es auch am Samstag in Bremen brauchen. Der 1. FC Union Berlin wird sich gegen den Abstiegskandidaten behaupten müssen.

Trotz aller personellen Veränderungen steht Werder Bremen aktuell drei Tabellenplätze vor den Köpenickerinnen auf Rang vier. Die Bremerinnen sind damit klar in Führung. Lina Hausicke möchte dies ändern. Auch wenn es gegen ihren ehemaligen Herzensverein geht, wird sie alles geben. Das Duell am Samstag um 14 Uhr verspricht intensive Momente.