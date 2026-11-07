Linda de Mol: Vom TV-Star zur Medienunternehmerin mit Net5 und Zeitschrift

Rückblick auf die Karriere von Linda de Mol: Von der Traumhochzeit über das Sat.1-Comeback bis zur heutigen Führung bei Net5 und Talpa. Ein Überblick.

Die niederländische Moderatorin und Unternehmerin Linda de Mol feierte in den 1990er Jahren in Deutschland enorme Quotenerfolge, doch ihre Karriere hat sich seither grundlegend gewandelt. Nach dem Ende ihrer Zeit als gefeierte TV-Präsentantin für deutsche Sender wie RTL und Sat.1 etablierte sie sich erfolgreich als Medienmanagerin und Verlegerin in ihrer Heimat.

Die Karriere von Linda de Mol im deutschen Fernsehen

Linda de Mol, geboren 1964 in Hilversum, erlangte in Deutschland vor allem durch die RTL-Show Traumhochzeit Bekanntheit, die bis zur Jahrtausendwende produziert wurde. In dieser Sendung wurden Paare mit versteckter Kamera beim Heiratsantrag überrascht, bevor sie im Studio um eine Traumhochzeit und ein Preisgeld von einer Million D-Mark spielten. Bis 2000 war die Sendung ein fester Programmpunkt bei RTL, was Linda de Mol zur prominentesten Moderatorin des Privatsenders machte. Sie moderierte zudem Formate wie den Domino Day und die Prominenten Playback Show, doch nach Ausstrahlungsende der Traumhochzeit sank ihre Popularität im deutschen Fernsehen kontinuierlich.

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Ein erstes Comebackversuch im Jahr 2008 beim ZDF blieb eine einmalige Aktion ohne Fortsetzung. 2012 startete sie bei Sat.1 die Talent-Show The Winner Is …, an der 64 Musiker teilnahmen. Aufgrund unzureichender Zuschauerzahlen endete diese Sendung bereits nach einer einzigen Staffel, was Linda de Mols aktive Zeit als Hauptmoderatorin im deutschen Markt effektiv beendete.

Neue Rollen bei Net5 und Medienunternehmertum

Heute ist Linda de Mol als Direktorin des privaten Fernsehsenders Net5 tätig, der zur Medienfirma Talpa gehört. Die Firma wird von ihrem Bruder John de Mol geleitet, der auch hinter dem Erfolgsformat Big Brother steht. In dieser Funktion übernimmt Linda de Mol nicht nur Managementaufgaben, sondern tritt auch als Moderatorin für den Sender auf. Dieser Schritt markiert einen deutlichen Fokuswechsel von der reinen Moderation hin zu strategischer Führung im Medienbereich.

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Neben ihrer Arbeit im Fernsehen ist sie als Verlegerin erfolgreich. Sie gibt die Lifestyle-Zeitschrift Linda heraus, die sich in den Niederlanden zu einem echten Bestseller entwickelt hat. Diese Publikation ergänzt ihre Medienpräsenz und festigt ihre Stellung als einflussreiche Persönlichkeit in der niederländischen Popkultur und Wirtschaft.

Private Veränderungen und aktuelle Lebenssituation

Im privaten Bereich veränderte sich die Lebenssituation von Linda de Mol 2022, als sie sich von ihrem Lebensgefährten Jeroen Rieternen, einem niederländischen Musiker, trennte. Aus einer früheren Beziehung mit dem Fernsehregisseur Sander Vahle hat sie zwei Kinder. Diese persönlichen Entwicklungen spielen sich ab, während sie beruflich weiterhin sehr aktiv ist.

Rückblicke auf frühere Erfolge und andere Projekte

Bevor sie ihre jetzigen Positionen einnahm, war Linda de Mol in den 1980er Jahren für den Europa-Sender Sky Channel tätig, wo sie Sendungen wie Eurochart Top 50 und DJ KAT moderierte. Ihre Wurzeln im Fernsehen reichen also weit zurück, lange bevor ihre Schwester Sylvie Meis in Deutschland bekannt wurde. Auch in den Niederlanden feierte sie Erfolge mit Formaten wie Miljoenenjacht, was sie zur bestbezahlten Moderatorin des Landes machte. Zwischen 1999 und 2006 spielte sie zudem in der Krimi-Serie Spangen eine Ermittlerin, was ihre vielschichtige Karriere unterstreicht.