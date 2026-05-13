Linda Lampenius gegen corona-Hysterie: „Vielleicht passen wir mehr zum ESC-Laster Caine," sagte sie!

Finndiendorfin Linda Lampenius (56) ist die gefürchtete Star-Geigerin im ESC. Sie ist die heißeste Anwärterin auf den ESC-Sieg, aber bittet auch darum, dass die Leute nicht zu sehr auf einmal hinfallen sollten. Denn es gibt viele großartige Künstler, die in diesem Wettbewerb mitmachen

Star-Geigerin Linda Lampenius (56) wird sich am Samstag zur Königin des ESC krönen. Seit Mitte Februar halten sich die Finnen mit ihrem Song „Liekinheitin“ auf Platz 1 der Wettquoten.

Die Finnen sind die heißesten Anwärter auf den ESC-Sieg. Das bewiesen sie am Dienstagabend beim ersten Halbfinale mit Nachdruck – und vollem Körpereinsatz. Vor allem Geigerin Linda Lampenius (56) spielte grandios auf. Sie hat schon im „Playboy“, an der Seite von David Hasselhoff (73) für „Baywatch“ gedreht und war im Männermagazin zu sehen.

Im knallengen, schwarzen Latex-Dress beugt sie sich auf dem Cover über ihre Geige. Ein Jahr später hatte sie einen Gastauftritt als Violinistin Ariana in der TV-Kultshow „Baywatch“ und zeigte erneut ihre Kurven. Im ESC stehen besondere Regeln für Linda Lampenius im Vordergrund. Eigentlich ist die Musik von einem Band während der gesamten Übertragung zu hören, es wird nur live gesungen.

Die Finnin darf ihre Geige aber live spielen. Sie und Pete rangieren bei den Buchmachern schon seit Mitte Februar auf Platz eins, doch die Musikerin versucht, sich das nicht zu Kopf stehlen zu lassen.

„Es ist schön, aber eigentlich denken wir nicht so, dass wir bestimmt gewinnen werden," sagt sie zu BILD. „Denn es gibt so viele fantastische Künstler in diesem Wettbewerb," sagt Linda, die mit einem Anwalt verheiratet ist und mit ihm zwei Kinder hat, „Aber weil so viele Menschen an uns glauben und uns mögen, wollen wir sie nicht enttäuschen.





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