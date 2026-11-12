Linda Mock: Die Single-Boxerin unter den Truckern

Linda Mock führt ein Doppelleben als Truckerin und Influencerin. Sie meistert tonnenschwere Lastwagen und sammelt Fans online. Mehr über ihren Alltag.

Linda Mock aus Ennepetal führt ein Leben, das traditionelle Berufsbilder auf den Kopf stellt. Die 41-Jährige verbindet den harten Job als Lastwagenfahrerin mit ihrer Karriere als Influencerin. Während sie unter der Woche tonnenschwere Lkws steuert, steht sie am Wochenende für ihre Online-Auftritte vor der Kamera.

Mit 70.000 Followern auf Instagram und Auftritten bei BestFans ist sie aktuell zu einem Internet-Star aufgestiegen. Zusätzlich ist die blonde Truckerin in der RTL2-Show "Maison Tabou" zu sehen. BILD hat im Gespräch mit ihr hinter die Kulissen ihres ungewöhnlichen Doppellebens geblickt.

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Alleinige Frau in der Mannerwelt

Im Unternehmen von Linda Mock ist sie die einzige Frau unter den Truckern. Ihre Leidenschaft für riesige Fahrzeuge begann bereits in ihrer Kindheit, als sie zusammen mit ihrem Bruder viel mit LKW-Spielzeugen spielte. Irgendwann entwickelte sie den festen Wunsch, selbst hinter dem Lenkrad eines solchen Waggons zu sitzen.

Linda Mock erklärt BILD: "Mich fasziniert es, diese tonnenschweren Fahrzeuge zu beherrschen." Diese Faszination hat sich über die Jahre zu einer beruflichen Expertise entwickelt. Sie hat gelernt, mit den technischen Herausforderungen großer Nutzfahrzeuge umzugehen, was sie zur gefragten Spezialistin in ihrem Feld macht.

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Harte Lernkurve und Skepsis

Viele Kunden trauten einer Frau die Bedienung solcher Fahrzeuge zunächst nicht zu. Linda Mock erzählt von skeptischen Fragen wie: "Oh, kannst du rückwärts fahren?" Oft wurden ihr mehrere Sicherungsposten hingestellt, die sie unbedingt einweisen möchten. Diese Mitarbeiter warten nur darauf, dass sie irgendwo gegenfährt.

Doch diese Skepsis ist für sie der größte Ansporn. Sie ist jedes Mal stolz, wenn sie ihren Lkw sauber und präzise dort manövriert, wo vorher alle skeptisch geschaut haben. Auch Applaus hat sie schon für ihre Präzision geerntet. Dass sie ihren Truck heute millimetergenau rangiert, hat sie sich hart erarbeitet.

Von Tränen zur Meisterschaft

In ihrer Anfangszeit musste Linda Mock mit einem Sattelzug rückwärts an eine Rampe fahren. Sie war völlig überfordert und brauchte 45 Minuten für die Aufgabe. In diesem Moment war sie verzweifelt und hat sogar geweint. Am liebsten hätte sie den Lkw angezündet, aber sie hat nicht aufgegeben.

Endlich stand der Lkw an der Rampe und heute kann sie darüber lachen. Sie räumt ein, dass sie körperlich manchmal an ihre Grenzen kommt. Es fehlen ihr ein paar Zentimeter Körpergröße oder Kraft gegenüber männlichen Kollegen. Aber dafür gibt es Hilfsmittel und Tricks, die ihr den Job erleichtern.

Frauenbonus und Singlebörse

Probleme mit männlichen Kollegen hat Linda Mock nicht im Gegenteil. Die Jungs sind sehr fürsorglich und sie wird als vollwertige Kollegin akzeptiert. Diese Mischung aus Respekt, Hilfsbereitschaft und einem kleinen bisschen Sonderbehandlung findet sie großartig. Manchmal setzt sie ihren Frauenbonus bewusst ein.

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"Ich stelle mich gerne mal als naives Blondchen hin. Und plötzlich wird mir selbstlos geholfen!" Sie weiß genau, was sie kann, aber sie fragt sich, warum sie sich das Leben unnötig schwer machen sollte. Sie bekommt auch deutlich mehr Trinkgeld als männliche Kollegen. Ob das an ihrem Charme, ihren Fahrkünsten oder dem Blondinenbonus liegt, lässt sie dahingestellt.

Truck als fahrende Singlebörse

Den Traummann hat sie auf ihren Touren noch nicht gefunden. Linda Mock ist Single und das bleibt ihren männlichen Kunden nicht verborgen. Nach Lieferungen werde sie immer wieder bei den Kunden angeschrieben. Einige Männer standen sogar schon bei ihrer Firma auf der Matte, um die blonde Truckerin kennenzulernen.

Linda Mock scherzt: "Manchmal habe ich allerdings schon das Gefühl, dass mein Lkw als fahrende Singlebörse fungiert." Das Doppelleben fordert sie jedoch einiges ab. Wenn ihre Haare voll mit Schmierfett von der Anhängerkupplung sind, ihr Körper voller blauer Flecken und Macken, fragt sie sich, ob sie nicht doch etwas falsch gemacht hat bei ihrer Berufswahl.

Leidenschaft überwiegt alle Zweifel

Dennoch denkt sie nicht an einen Wechsel. Am Wochenende soll sie eigentlich wieder hübsch und makellos vor der Kamera stehen. Dieser Kontrast zwischen dem schmutzigen Job und dem glamourösen Image ist groß. Aber sie liebt diesen Job, die Abwechslung und die Herausforderungen.

Sie beschreibt das unbeschreiblich schöne Gefühl, wenn man nach einem langen Arbeitstag weiß, was man geschafft hat. Linda Mock sagt klar: "Ich tausche lieber meine High Heels gegen Sicherheitsschuhe, als auf dieses Gefühl zu verzichten." Ihre Geschichte zeigt, dass Frauen in männerdominierten Berufen nicht nur Platz haben, sondern auch glänzen können.