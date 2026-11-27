„Lindenstraße“-Star Marie-Luise Marjan hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Deswegen sagt sie ihren Auftritt beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen ab. Sie selbst gibt sich jedoch gelassen.

„Lindenstraße“-Star Marie-Luise Marjan hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Deswegen sagt sie ihren Auftritt beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen ab. Sie selbst gibt sich jedoch gelassen.

“ berichtet, war der „Lindenstraße“-Star wegen Herzproblemen in einer Klinik. Marjan gibt Entwarnung: „Ich bin zu Hause, brauche nur eine Pause. Alles im Lot.

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“Die 86-Jährige gönnt sich Ruhe, hat allerdings schon in wenigen Tagen einen weiteren großen Termin anstehen, den sie wahrnehmen möchte: Am 12. Dezember möchte sie bei der ZDF-Gala „Ein Herz für Kinder“ am Spendentelefon sitzen. Die letzten Monate waren nicht leicht für die Schauspielerin, da sie immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen hatte. Nach einem Sturz istFOCUS online traf Marie-Luise Marjan bei der „Goldenen Henne“Adventsfest der 100.000 Lichter “ ersetzt werden.