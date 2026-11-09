Lindenstraße Stars: Was wurde aus Hans Beimer und Helga Beimer

Die Kultserie Lindenstraße endete 2020 nach 34 Jahren. Wir zeigen, was aus den Stars wie Hans Beimer und Helga Beimer wurde und welche Schicksalsschläge sie trafen.

Die ARD-Serie Lindenstraße gehört zu den erfolgreichsten und langlebigsten Produktionen im deutschen Fernsehen. Sie lief insgesamt mehr als 34 Jahre lang, beginnend im Jahr 1985 bis zur Einstellung im Jahr 2020. Dabei wurden 1758 Folgen sowie mehrere Sonderformate ausgestrahlt, die das Leben in einer fiktiven Münchner Straße in den Mittelpunkt rückten. Die Serie gilt bis heute als absoluter Kult und hat mehrere Generationen von Zuschauern geprägt.

Schauspieler Karrieren und Ausstieg

Joachim Hermann Luger übernahm bis zur Folge 1685 die Hauptrolle des Hans Beimer. Damit verkörperte er die Figur fast bis zum Serienende und galt als Vater der Nation. Vor seiner Karriere in der Lindenstraße war er bereits im Tatort: Kielwasser im Jahr 1984 zu sehen. Später wirkte er in drei Episoden von Unser Lehrer Doktor Specht im Jahr 1992 mit. Nach seinem Ausstieg widmete er sich verstärkt Theaterrollen. Er betonte im Jahr 2024, dass der Abschied von seinem vertrauten Ensemble schwergefallen sei, die Serie aber wie eine zweite Familie für ihn war.

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Luger gab an, dass er im Oktober 2024 sein 75. Lebensjahr vollendet. Der Grund für seinen Ausstieg war die Belastung, zwei Jahre lang einen Menschen zu spielen, der an der Krankheit Parkinson erkrankt ist. Er wollte mehr Freiheit für Theaterrollen und mehr Zeit für seine Frau, seine Kinder und Enkelkinder. Trotz seiner Erkrankung plante er im Sommer 2018 eine Reise auf den Jakobsweg, die er jedoch nicht mehr antreten konnte. Hans Beimer verstarb im Jahr 2013 knapp vor seinem 70. Geburtstag an den Folgen der Krankheit. Seine Ehefrauen Helga und Anna Ziegler waren bei seinem Tod an seiner Seite.

Familiäre Verflechtungen der Figuren

Marie-Luise Marjan verkörperte von der ersten bis zur letzten Folge Helga Beimer. Sie wird als Mutter der Nation bezeichnet. Im Jahr 1989 erhielt sie den Bambi und im Jahr 1998 das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Zudem wurde ihr 2014 der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. Marjan engagiert sich seit Jahrzehnten für UNICEF und das Kinderhilfswerk PLAN International. Sie gründete zudem eine eigene Stiftung. Zu ihren jüngsten Rollen zählen Rote Rosen im Jahr 2018, Kroymann im Jahr 2019, Inga Lindström im Jahr 2023 und SOKO Stuttgart im Jahr 2023. Im Jahr 2024 erlitt sie einen Oberschenkelhalsbruch.

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Die Figur der Helga Beimer durchlebte in der Serie zahlreiche Wendungen. Nach ihrer Scheidung vom ersten Ehemann Hans Beimer arbeitete sie in einem Reisebüro. Dort traf sie auf ihren zweiten Mann Erich Schiller. Im Jahr 2010 ging Helga in Rente. Sie mischte bei wichtigen Entscheidungen für ihren Nachwuchs und ihre Enkelkinder mit. Der Tod ihres Mannes Erich Ende 2015 stürzte sie in eine schwere Krise. Gabi und Andy Zenker zogen zu ihr ein. Der Tod von Hans im Jahr 2018 war ein weiterer schwerer Schicksalsschlag.

Vermächtnis und historische Einordnung

Die Produktion unter Hans W. Geißendörfer, der auch Die gläserne Zelle inszenierte, konzentrierte sich auf die Höhen und Tiefen der Bewohner. Die Serie endete nach 34 Jahren und 1758 Folgen. Sie zählt zu den preisgekrönten Hits der ARD. Viele Darsteller blieben auch nach dem Serienende mit der Produktion verbunden. Joachim Hermann Luger und Marie-Luise Marjan stehen 2026 auf Fotos bei der Goldenen Henne in Leipzig. Ihre Karrieren und private Schicksale zeigen die menschliche Seite hinter den ikonischen Rollen der Lindenstraße.