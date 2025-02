Lindner über Wahlkampf, Merz und Familienleben

FDP-Chef Christian Lindner spricht in einem Interview mit BILD über den aktuellen Wahlkampf, die Konkurrenz zur CDU und seine Herausforderungen zwischen Politik und Familienleben.

Politisch in der Krise, privat im Glück: Im BILD Wahl-Total Wahllokal spricht FDP -Chef Christian Lindner über seinen Rückhalt in der Partei, den Kampf um Stimmen gegen Friedrich Merz (69, CDU ) und er verrät, wie er Politik und Papa-sein unter einen Hut bekommen will. Klar, wir stehen momentan bei vier Prozent. Bei Umfragen gibt es eine Messtoleranz von drei Prozentpunkten. Die Vier könnte also in Wahrheit eine Sieben sein. Wenn die FDP im Bundestag ist, hat Schwarz-Grün keine Mehrheit.

Dann ist die wahrscheinlichste Konstellation die Deutschlandkoalition aus Union, Sie sind Wettbewerber im Wahlkampf, da macht jeder für sich selbst Politik und keiner für den anderen. Außerdem bewerbe ich mich ja nicht bei Friedrich Merz um einen Job, sondern bei den Bürgerinnen und Bürgern.In meiner Fraktion gab es eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben: Nein, wir stimmen zwar in der Sache mit dem Anliegen überein, aber wir möchten nicht ein Gesetz beschließen mit der AfD. Dafür habe ich Verständnis.nicht zu. Wir wählen AfD-Politikerinnen und -Politiker nicht in Ämter, weil wir uns nicht gemein machen wollen mit deren Ideologie. Aber Anträge demokratischer Fraktionen prüfen wir nach der Sache und stimmen dann zu. Nein, bei der Unterstützung einer Minderheitsregierung von Gnaden der AfD würde meine Partei ihre politische Seele verlieren. Beim Parteitag am vergangenen Sonntag erklärte Lindner die Frage, ob er selbst oder Robert Habeck (55, Grüne) einem künftigen Kabinett angehören, als wichtigste Frage im Wahlkampfsich bei der Migration einem Schulterschluss der demokratischen Mitte verweigert haben. Und ich bin nicht mehr zur Zurückhaltung verpflichtet: Die wirtschaftliche Stagnation, Verweigerung geordneter Einwanderungspolitik, Bevormundung erwachsener Menschen, moralische Belehrung anderer Staaten und ideologische Klima- und Energiepolitik: Alles, was in unserem Land gegenwärtig die AfD groß macht, hängt mit den Grünen zusammen. Es ist Wahlkampf. Ich verstehe, dass sich Friedrich Merz in seinen Bemühungen jetzt auf die FDP konzentriert, aber ich finde es falsch. Anstatt zu gucken, ob er bei uns 0,5 Prozentpunkte holen kann, wäre es besser, er würde fünf Prozentpunkte bei der AfD holen. Ich an seiner Stelle würde sagen: Ich schließe Schwarz-Grün aus, ich will mit der FDP eine Regierung bilden. Notfalls nehmen wir die SPD dazu. Aber ich bin ja nicht sein Wahlkampfberater. Er probiert es anders.Ich bin weder schwer getroffen, noch bin ich verzweifelt. Sie sehen mich hier munter und entschlossen und im Übrigen auch voller Zuversicht und Humor.Beim Parteitag am Sonntag haben Sie gesagt, eine der wichtigsten Fragen in diesem Wahlkampf wäre, ob Sie selbst oder Robert Habeck (55, Grüne) Minister im Kabinett Merz werden. Geht es Ihnen dann doch nur um Posten? Dass es mir nicht um Posten geht, habe ich bewiesen. Im vergangenen Jahr habe ich mich als Finanzminister entlassen lassen, anstatt die Verfassung zu brechen – so wie es Olaf Scholz wollte. Und 2017 habe ich auf den Posten des Finanzministers verzichtet, weil es mit Frau Merkel nicht ging. Sie war damals schon eine Grüne. Die wichtigste Frage im Wahlkampf ist laut Lindner, ob er selbst oder Robert Habeck (55, Grüne) dem künftigen Kabinett angehörenWie ist denn Ihr Verhältnis aktuell zu Habeck? Sie haben ja vor einigen Tagen gesagt, dass Sie immer noch Kontakt zu ihm haben und gern mit ihm reden. Ich hatte mit ihm Kontakt, aber er hat seinen Wahlkampf verändert. Im November war die Anschauung noch: Wir müssen uns nicht beharken trotz anderer Wahlkampfideen. Aber Anfang Dezember war plötzlich Christian Lindner an allem schuld. Sie haben oft gesagt, Sie würden von Grünen und SPD als Buhmann hingestellt. Gibt es ein Leben für Sie nach der Politik? Ich bin sehr gerne der Buhmann. Ich habe auf jeder meiner Veranstaltungen die linke Szene, die Antifa, die Grüne Jugend – und sie sind immer laut. Und wissen Sie was? Das stachelt mich richtig an. Denn die sind nur da, weil sich niemand in Deutschland so leidenschaftlich gern für die Liebe zur Freiheit, für Eigenverantwortung, für das Leistungsprinzip, für Freude an Arbeit, Neugier auf Technologie und Weltoffenheit einsetzt wie wir. Und ich sage Ihnen, das sehe ich als meine Mission, gegen diese links-grüne Politik zu stehen. Arbeitet euch ruhig an mir ab!Na klar. Meine Frau und ich haben vor, weiter voll zu arbeiten. Freilich braucht es da Flexibilität und Rücksichtnahme. Meine Frau ist Unternehmerin. In meinem Kalender steht schon jetzt, an welchen Tagen sie arbeiten muss und ich Dienst habe.Ja klar, es gibt ja schon Terminanfragen für Mai und Juni. Wenn sie Termine bei ihren Kunden hat und weg ist, dann habe ich zu Hause zu tun. Das weiß ich





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Christian Lindner FDP Wahlkampf Friedrich Merz CDU Robert Habeck Grüne Familienleben Politik Interview BILD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lindner und Lehfeldt: 50/50 Elternzeit trotz Krieg und WahlkampfChristian Lindner und Franca Lehfeldt wollen sich die Elternzeit 50/50 aufteilen, trotz Krieg und Wahlkampf. Der FDP-Chef betont in einem Podcast die Bedeutung von Frieden und Freiheit für seine Familie und beschreibt seine Motivation für die gleichberechtigte Teilhabe an der Elternzeit.

Weiterlesen »

Lindner beklagt 'ruppigen Ton' im WahlkampfPotsdam - FDP-Chef Christian Lindner beklagt einen zunehmend scharfen Ton im Bundestagswahlkampf. 'Es ist ein Wahlkampf, der polarisiert ist wie selten zuvor', sagte er am Sonntag beim FDP-Bundesparteitag

Weiterlesen »

Streit um Prozentzahlen - Lindner widerspricht MerzVier Prozent für die FDP seien vier Prozent zu viel, hat der CDU-Vorsitzende Merz getönt. FDP-Chef Lindner sieht das erwartungsgemäß anders und schlägt zurück.

Weiterlesen »

Wahlkampf statt Tatort: Scholz und Merz im TV-DuellOlaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU) treffen sich am Sonntagabend zum ersten großen Fernsehduell dieses Wahlkampfs. Wie viel Einfluss haben solche Duelle wirklich auf Wahlen?

Weiterlesen »

Bundestagswahl: Merz keilt gegen FDP und LindnerCDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz kritisiert die FDP und Christian Lindner im Interview – und gönnt ihnen offenbar keine Stimme.

Weiterlesen »

Wahlkampf: »Herr Merz ist für mich der Größte«Strassen-Wahlkampf CDU V1

Weiterlesen »