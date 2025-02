Lindsey Vonn Behandelt Kritik an ihrem Comeback

Die alpine Skirennläuferin Lindsey Vonn spricht über die negativen Kommentare zu ihrem Comeback nach sechsjähriger Pause.

Die Amerikanerin Lindsey Vonn äußerte sich nach ihrem letzten Rennen bei der alpinen Ski -WM erneut über die Kritik an ihrem Comeback . Die 40-Jährige bekannte sich in emotionalen Worten schwer getroffen zu haben von den negativen Kommentaren. „Ich werde nicht lügen, die letzten Wochen waren hart“, schrieb Vonn nach ihrem letzten Wettbewerb in Saalbach-Hinterglemm auf Instagram.

Vonn betonte, dass ihre „Liebe zum Skifahren“ allein ausschlaggebend für ihre Rückkehr nach sechsjähriger Pause gewesen sei. Sie musste jedoch feststellen, dass es „so viele negative Stimmen“ gab. „Leute, die nicht an mich glauben. Leute, die sagen, ich sei zu alt und langsam. Leute, die meinen Charakter infrage stellen. Leute, die mir sagen, ich soll weiterziehen, weil meine Zeit abgelaufen ist.“ Sie wisse, schrieb die Olympiasiegerin von 2010 und Doppel-Weltmeisterin von 2009 nach ihren schwachen Fahrten, dass es sich nur um vereinzelte kritische Stimmen handele. „Es tut trotzdem weh. Ich versuche stark zu sein, aber ich bin nicht immer stark. Ich glaube, es tut weh, weil es mir so viel bedeutet.“ Mit ihrem Comeback hatten sich neben einem Teil der Fans auch Legenden wie Franz Klammer und Markus Wasmeier in teils scharfen Worten kritisch auseinandergesetzt. Vonn war im Dezember in den Weltcup zurückgekehrt. Sie fährt mit einer Gleitplatte im rechten Knie, die ihr im April eingesetzt worden war. Nach respektablen Leistungen nach ihrer Rückkehr verlief es bei der WM nicht nach Wunsch: Im Super-G schied Vonn aus, in der Abfahrt belegte sie Rang 15. In der Team-Kombination, in der sie sich einen Start gemeinsam mit Mikaela Shiffrin gewünscht hatte, belegte sie nach einem rätselhaft schwachen Lauf Rang 16 zusammen mit AJ Hurt. Vonn hatte vor der WM allerdings darauf hingewiesen, dass sie die Titelkämpfe nur als Zwischenstation betrachte. Ihr großes Ziel sei Olympia 2026. „Ich weiß“, betonte sie, „dass ich mit harter Arbeit dorthin komme, wovon ich träume.





