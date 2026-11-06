Lindsey Vonn bestätigt Beziehung zu Matthieu Bailet und Skisport

Skistar Lindsey Vonn zeigt sich frisch verliebt in Matthieu Bailet. Die Wintersportlerin klärt über den neuen Freund auf und blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück.

Die legendäre US-amerikanische Skirennfahrerin Lindsey Vonn, aktuell 42 Jahre alt, hat ihre Privatsphäre durchbrochen, um die Öffentlichkeit über ihre neue Romanze zu informieren. Vonn bestätigte öffentlich, dass sie sich in den 30-jährigen französischen Alpin- und Skisportler Matthieu Bailet verliebt hat. Dies geschieht nach einer Phase der Zurückhaltung, in der Vonn versuchte, ein gesundes Gleichgewicht zwischen ihrer intensiven Karriere und ihrem persönlichen Leben zu finden, da sie in der Vergangenheit oft zwischen extremer Verschwiegenheit und zu viel Offenheit schwankte.

Öffentliche Bekanntgabe der Partnerschaft

Obwohl es bereits vorher Gerüchte und Spekulationen über die Beziehung zwischen Vonn und Bailet gab, machten die beiden die Romanze vor wenigen Wochen offiziell. Vonn äußerte gegenüber der Nachrichtenagentur "Vonn", dass sie Bailet als fantastischen Freund beschreibt und ihre Glücklichkeit über die Entwicklung der Beziehung betont. Sie wollte klarstellen, dass die Welt nun weiß, dass sie mit jemandem zusammen ist und glücklich ist, versprach jedoch, in Zukunft nicht mehr allzu viele Details preiszugeben. Der Skisportstar sei wirklich glücklich darüber, wie sich die Dinge mit dem Franzosen entwickeln.

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Erste öffentliche Auftritte und Hintergrund

Die erste öffentliche Präsenz des Paares fand erst Ende September statt, als sie zusammen bei einer Veranstaltung auftraten. Dies markiert den Beginn einer neuen Phase für die Wintersportlerin, die zuvor unter anderem mit der Golf-Legende Tiger Woods von 2013 bis 2015 liiert war. Vonn nutzte die aktuelle Aufmerksamkeit, um ihre Beziehung positiv darzustellen, ohne dabei in die Fallen alter Medienmustern zu tappen, in denen sie sich oft gezwungen fühlte, alles zu offenbaren oder alles zu verheimlichen.

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Karrierevergleiche und sportlicher Kontext

Matthieu Bailet gab sein Debüt im Weltcup im Jahr 2016, also 16 Jahre nachdem Lindsey Vonn ihre erste Weltcup-Teilnahme absolvierte. Der Junioren-Weltmeister von 2016 im Super-G belegte in der vergangenen Saison im Gesamtweltcup den 77. Platz. Zu den bedeutendsten Höhepunkten seiner bisherigen Karriere zählen die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking sowie die Weltmeisterschaften 2021 in Cortina d'Ampezzo und 2025 in Saalbach. Im Vergleich dazu konnte Vonn in ihrer Karriere bereits zwei WM-Titel sowie eine olympische Goldmedaille erringen. Zudem gewann sie den Gesamtweltcup viermal, was sie zu einer der erfolgreichsten Stars im Alpinsport macht.

Aktuelle Verletzungssituation und Ausblick

Trotz ihrer beeindruckenden Vergangenheit steht Vonn auch in der aktuellen Saison im Kader der USA, obwohl sie nach ihrer schweren Verletzung bei den Olympischen Spielen Anfang 2026 noch nicht wieder fully fit ist. In den kommenden Tagen ist eine erneute Operation anstehend, um ihre Genesung voranzutreiben. Während Bailet aktiv im Wettkampfgeschehen steht und auf seine nächsten Auftritte vorbereitet, fokussiert sich Vonn auf ihre Genesung und ihren persönlichen Glücksmoment mit Bailet, ohne dabei die mediale Aufmerksamkeit zu scheuen, die ihre Beziehung derzeit erfährt.