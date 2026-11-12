Lindsey Vonn entfernt Metallteile und plant Comeback erst für 2027

Lindsey Vonn hat nach ihrem Olympia-Sturz in Cortina d'Ampezzo OPs hinter sich. Die Skistar plant ihr Comeback erst im Winter 2027, nachdem Metallteile entfernt wurden.

Die US-amerikanische Skistar Lindsey Vonn befindet sich weiterhin in der langen Phase der Genesung nach ihrem schweren Sturz während der Olympischen Winterspiele in Cortina d'Ampezzo. Bei diesem Vorfall erlitt die 42-jährige Athletin schwere Verletzungen, darunter einen gebrochenen Oberschenkel und einen Bruch des linken Schienbeins, die sie an einen Stopp im Rennbetrieb zwangen. Nun wurden ihr mehrere Metallteile aus dem Körper entfernt, ein Schritt, der auf den Fortschritt ihrer Rehabilitation hinweist.

Medizinische Intervention und OP-Verlauf

Der jüngste chirurgische Eingriff, bei dem Schrauben aus dem Körper der Sportlerin entfernt wurden, verlief laut ihren eigenen Angaben erfolgreich. Auf ihrer Instagram-Story teilte Lindsey Vonn mit ihren Fans ein Bild eines Beutels, der die entfernten Metallteile enthielt. Sie bestätigte, dass die Operation gut verlaufen sei, was eine positive Nachricht für ihre Fans und die Medien darstellt. Dennoch bleibt die vollständige Genesung ein langwieriger Prozess, der Geduld und strikte medizinische Anweisungen erfordert.

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Zeitplan für das Comeback in der Karriere

Laut Angaben der Athletin benötigt ihr Körper zwischen sechs und neun Monaten, um sich an das neue Kreuzband zu gewöhnen und vollständig zu heilen. Dieser Zeitrahmen schließt eine Rückkehr auf die Piste im aktuellen Weltcup-Winter kategorisch aus. Ein mögliches Comeback würde somit voraussichtlich erst im Winter 2027 oder 2028 stattfinden, was bedeutet, dass sie die kommende Saison pausieren muss, um keine Risiken für ihre langfristige Gesundheit einzugehen.

Einfluss des US-Ski-Verbands auf die Kaderplanung

Trotz des langwierigen Heilungsprozesses hat der US-Ski-Verband Lindsey Vonn auf die inoffizielle Liste für den A-Kader gesetzt. Diese Maßnahme unterstreicht den hohen Stellenwert, den die Organisation weiterhin in ihrer Karriere sieht. Die Aufnahme in diesen Kader deutet darauf hin, dass der Verband eine Rückkehr der Skistar zu einem späteren Zeitpunkt erwartet und sie als wichtigen Teil des Teams betrachtet, selbst wenn sie aktuell nicht wettkampffähig ist.

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Historische Leistungen und Olympische Erfolge

Die Karriere von Lindsey Vonn ist von enormen Erfolgen geprägt, die ihre Bedeutung im internationalen Skisport unterstreichen. Insgesamt gewann sie 84 Weltcup-Rennen und stand bei 145 Wettkämpfen auf dem Podium. Zu ihren größten Erfolgen gehört der Olympiasieg in der Abfahrt im Jahr 2010 sowie zwei Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften im Jahr 2009 in den Disziplinen Super-G und Abfahrt.

Ausblick auf die sportliche Zukunft

Ob Lindsey Vonn tatsächlich im Winter 2027 oder 2028 zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Ihre Genesung ist ein kritischer Faktor für ihre sportliche Zukunft, und die nächsten Monate werden zeigen, wie gut ihr Körper auf das neue Kreuzband reagiert. Die Sportwelt beobachtet ihre Rehabilitation mit großem Interesse, da ihre Rückkehr nicht nur für den US-Ski-Verband, sondern für den gesamten alpinen Skiweltcup von großer Bedeutung wäre.