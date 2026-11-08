Lindsey Vonn erhält in Baltimore eigene Straße und ist neu verliebt

Die US-amerikanische Ski-Legende Lindsey Vonn wurde in Baltimore mit einer eigenen Straßenbenennung geehrt. Parallel dazu hat sich die Athletin offiziell mit dem französischen Skirennläufer Matthieu Bailet verlobt und spricht über ihre neue Beziehung.

In der amerikanischen Stadt Baltimore hat die legendäre Skirennläuferin Lindsey Vonn eine historische Ehre erfahren, die weit über die üblichen sportlichen Anerkennungen hinausgeht. Die Kommune hat einer ihrer Straßen den offiziellen Namen " Lindsey Vonn Way" verliehen, eine Geste der tiefen Wertschätzung für ihre Leistungen und ihren Beitrag zur lokalen Gemeinschaft.

Bei der feierlichen Enthüllung des Straßenschildes war die als Ski-Königin bekannte Athletin persönlich anwesend, um diesen einzigartigen Moment mitzuerleben. Für die außergewöhnliche Sportlerin stellt diese Ehrung ein persönliches Highlight dar, das sie emotionell sehr berührt hat. Vonn drückte ihre tiefe Dankbarkeit und ihre Verwunderung über die Bedeutung dieser Auszeichnung aus.

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Lindsey Vonn Way Ehrung in Baltimore

Sie betonte, dass dies die einzige Straße sei, die jemals nach ihr benannt wurde, und äußerte ihre immense Dankbarkeit für die zahlreichen Unterstützer, die sie im Laufe ihrer Karriere begleitet haben. Besonders hervorhob sie ihre lange Verbindung zu Baltimore, wo sie seit mehr als zwei Jahrzehnten regelmäßig gastiert. Sie beschrieb es als fantastisch, zu beobachten, wie sich die Stadt und die lokalen Strukturen im Laufe der Jahre entwickelt und gewachsen sind.

Mit großer Vorfreude sagte Vonn voraus, dass sie in Zukunft sehr oft über den "Lindsey Vonn Way" fahren wird, sowohl privat als auch im Rahmen ihrer Verpflichtungen. Die Entscheidung, genau dieser Straße ihren Namen zu geben, ist dabei keinesfalls zufällig entstanden. Die neu benannte Straße befindet sich in unmittelbarer Nähe zum unternehmerischen Hauptquartier des Sportartikelherstellers Under Armour.

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Diese geografische Nähe unterstreicht die engen beruflichen und persönlichen Bindungen, die Vonn seit vielen Jahren zu diesem renommierten Unternehmen pflegt, das bereits seit 2010 eng mit ihrer Karriere verknüpft ist. Neben der städtebaulichen Ehrung bereitet Lindsey Vonn derzeit auch in ihrem privaten Leben große Freude, da sie frisch verliebt ist. Die Sportlerin ist seit Kurzem mit dem französischen Skirennläufer Matthieu Bailet liiert, der dreißig Jahre alt ist.

Vonn Interview mit People Magazin

Über die Natur ihrer Beziehung sowie ihre tiefe Leidenschaft für den Skisport hat Vonn jüngst ausführlich mit dem US-amerikanischen Magazin "People" gesprochen. In diesem Interview machte sie deutlich, wie sehr ihr ein ausgeglichener Umgang mit der Öffentlichkeit am Herzen liegt. Sie reflektierte offen über ihre vergangene Haltung, die oft von einer Mischung aus starker Verschwiegenheit und manchmal auch zu viel Offenheit geprägt war.

Derzeit bemüht sie sich aktiv darum, ein gesundes Gleichgewicht zu finden, das ihre Privatsphäre schützt, während sie dennoch authentisch bleibt. Zu ihren früheren, teils hochkarätigen Partnern zählt die Golf-Legende Tiger Woods, mit dem sie von 2013 bis 2015 eine Beziehung führte. Lange Zeit hatte das Paar die Verbindung zwar öffentlich bestätigt, doch nach Jahren der Spekulationen und Gerüchte haben Bailet und Vonn ihre Liebe nun vor wenigen Wochen offiziell bekannt gegeben.

Der Ski-Star beschrieb sich selbst als "wirklich glücklich" über den positiven Verlauf der Entwicklung mit dem französischen Sportler. Sie bezeichnete ihn als einen "fantastischen Freund", was ihre Zufriedenheit mit der neuen Partnerschaft unterstreicht. Vonn legte klargestellt, dass er großartig sei und sie diese Tatsache gerne mitteilen wolle. Dennoch gab sie zu verstehen, dass die Öffentlichkeit erfahren soll, dass sie mit jemandem zusammen ist und glücklich lebt, sie werde jedoch in Zukunft nicht mehr so viele Details über ihr Privatleben preisgeben.

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Beziehung mit Matthieu Bailet

Der öffentliche Start ihrer Beziehung erfolgte erst Ende September, als Lindsey Vonn und Matthieu Bailet erstmals gemeinsam in den Medien wahrgenommen wurden. Ein besonders intimes Knutschfoto, das sie gemeinsam in einem Pool zeigte, markierte den offiziellen Beginn ihrer öffentlichen Präsenz als Paar. Matthieu Bailet hat eine eigene beeindruckende Karriere hinter sich, die ihn zu einem ebenbürtigen Partner für die Skigöttin macht.

Er gab sein Debüt im alpinen Skiweltcup im Jahr 2016, was sechzehn Jahre nach dem Beginn von Lindsey Vonns Karriere stattfand. Schon in seiner frühen Laufbahn zeigte er enormes Talent, als er 2016 Junioren-Weltmeister im Super-G wurde. In der vergangenen Saison erreichte er im Gesamtweltcup den respektable Platz 77, was seine anhaltende Konkurrenzfähigkeit in einem der härtesten Sportarten der Welt beweist.

Zu den größten Karrierehöhepunkten von Bailet zählen die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking, einem der prestigeträchtigsten Ereignisse im Wintersport. Darüber hinaus war er bei den Weltmeisterschaften 2021 in Cortina d'Ampezzo und 2025 in Saalbach am Start, wo er gegen die besten Fahrer der Welt antrat. Diese gemeinsamen Erfolge und die parallele Entwicklung ihrer Karrieren tragen zweifellos zu der starken Bindung zwischen den beiden Sportlern bei.

Die Kombination aus beruflicher Anerkennung in Baltimore und persönlicher Glückseligkeit in seiner Beziehung markiert für Lindsey Vonn derzeit einen besonderen Lebensabschnitt, der sowohl ihre sportliche Exzellenz als auch ihr menschliches Wachstum widerspiegelt. Die Verbindung zum Under-Armour-Campus bleibt dabei ein ständiger reminders ihrer professionellen Wurzeln, während sie nun mit Matthieu Bailet eine neue Chapter in ihrem Leben aufschlägt.