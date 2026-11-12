Lindsey Vonn nach zehnter Operation: Neue Hoffnung für die Rückkehr im Ski-Weltcup

Lindsey Vonn hat die zehnte Operation an ihrem Knie erfolgreich hinter sich gebracht. Die Skilegende plant die Rückkehr in den Wettkampf nach sechs bis neun Monaten intensiver Rehabilitation.

Die US-amerikanische Skilegende Lindsey Vonn hat einen weiteren entscheidenden Meilenstein auf ihrem mühsamen Weg zurück zum Spitzensport gemeistert. Sie unterzog sich vor kurzem ihrer zehnten medizinischen Intervention an ihrem rechten Knie, einem Eingriff, der für die frühere Weltcup-Dominantin von großer physischer und psychischer Bedeutung ist. Diese Operation markiert einen Wendepunkt in ihrer Genesung nach den schweren Verletzungen, die sie während der Olympischen Winterspiele in Cortina d'Ampezzo erlitt.

Details zur zehnten Knieoperation

Der chirurgische Eingriff bestand aus zwei wesentlichen Komponenten, die für die langfristige Stabilität ihrer Laufmechanik entscheidend sind. Zuerst entfernten die Chirurgen die Metallplatten und Schrauben, die in den vergangenen Monaten dazu dienten, die Knochenbrüche zu stabilisieren. Anschließend implantierten die Ärzte ein neues Kreuzband, um die Gelenkstabilität dauerhaft zu gewährleisten. Lindsey Vonn teilte ihren 3,6 Millionen Followern auf Instagram mit, dass die Operation erfolgreich verlaufen sei und sie die Phase der Narkose gut überstanden habe.

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In einem begleitenden Video zeigte die Skistar einen durchsichtigen Beutel, in dem sich alle entfernten Metallteile befanden. Die Entfernung der Hardware hinterließ Löcher in den betreffenden Knochen, die nun Zeit benötigen, um vollständig zu verheilen. Vor dem Eingriff gab Vonn zu, dass sie sich ziemlich nervös gefühlt habe, was die emotionale Belastung eines solchen großen Eingriffs unterstreicht. Der Fokus liegt nun darauf, dass das neue Band einwächst und die Knochenstruktur sich erholt.

Widerrufung der Karrierevorhersagen

Die aktuelle Entwicklung steht im krassen Gegensatz zu früheren Einschätzungen aus dem Umfeld der Sportlerin. Noch vor neun Monaten war sich der Vater von Lindsey Vonn sicher, dass die Karriere nach den beiden schweren Verletzungen in Cortina d'Ampezzo beendet sein würde. Er ging davon aus, dass die Kombination aus einem Kreuzbandriss und einem gebrochenen Oberschenkel sowie dem linken Schienbein eine Rückkehr ins elite-Level unmöglich machen würde.

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Doch der US-amerikanische Ski-Verband hat sich gegen eine sofortige Pensionierung der Superstar ausgesprochen und unterstützt die Wiederaufnahme des Trainings. Diese Unterstützung hat es Lindsey Vonn ermöglicht, trotz aller Rückschläge nicht aufzugeben. Ihre beharrliche Arbeit an der Rehabilitation widerlegt die pessimistischen Prognosen und demonstriert die immense willensstarke Haltung der Athletin.

Realistische Zeitskala für die Rückkehr

Lindsey Vonn selbst hat für den weiteren Heilungsprozess einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten genannt. In dieser Zeit muss sich das Knie an das neue Kreuzband gewöhnen und die Löcher in den Knochen müssen nach und nach vollständig verheilen. Dieser Prozess ist schrittweise und erfordert absolute Geduld, da jeder falsche Schritt das Risiko erneuter Verletzungen erhöhen könnte.

Von Anfang des Jahres, als sie sich beim Weltcup in Crans Montana den ersten Kreuzbandriss zog, bis zu ihrer Teilnahme in Cortina d'Ampezzo lag ein intensiver Kampf um die Wettkampfteilnahme. Der schwere Sturz bei der Abfahrt führte dazu, dass sie sich den Oberschenkel und das linke Schienbein brach. Seitdem postet sie regelmäßig Updates zu ihrem Genesungsstand, um ihre Fans über den Fortschritt zu informieren.

Ausblick auf die Rehabilitationsphase

Nun folgt die intensive Phase der Rehabilitation, die den nächsten großen Test darstellen wird. Die Entfernung der Metallteile war notwendig, um das Gelenk wieder beweglich zu machen und Platz für das neue Band zu schaffen. Die Verheilung der Knochenlöcher ist ein biologischer Prozess, der nicht beschleunigt werden kann, weshalb Lindsey Vonn auf einen schrittweisen Wiederaufbau setzen muss.

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Die Sportwelt beobachtet die Entwicklung der ehemaligen Weltcup-Gesamtsiegerin mit großer Aufmerksamkeit. Jeder Schritt, den sie in den kommenden Monaten macht, gilt als Indikator dafür, ob eine Rückkehr auf die Piste möglich ist. Die Unterstützung durch ihren Vater und den US-amerikanischen Ski-Verband bleibt ein wichtiger Faktor in dieser schwierigen Zeit. Die nächsten Monate werden entscheiden, ob Lindsey Vonn wieder zu ihrer alten Stärke zurückfinden kann.