Lindsey Vonn: Nervöse Erwartung vor der neunten Knie-Operation und langer Ausfall

Skirennfahrerin Lindsey Vonn erwartet die neunte Operation am Knie. Sie muss das Implantat entfernen und ein neues Kreuzband einsetzen, was sechs bis neun Monate Ausfallzeit bedeutet.

Die US-amerikanische Skilegende Lindsey Vonn hat sich in einem aktuellen Video auf Instagram offen über ihre bevorstehende medizinische Intervention geäußert. Die 42-jährige Sportlerin gestand ein, dass sie sich auf die Operation sehr nervös macht, da es sich um ihre neunte operative Behandlung an diesem Gelenk handelt. Sie veröffentlichte den Beitrag gezielt im Vorfeld des Eingriffs, um ihre emotionale Verfassung mit ihrer Community zu teilen. In der Caption ihres Posts betete sie öffentlich dafür, dass dieser Eingriff der letzte in einer langen Reihe von Knie-Operation en sein möge.

Medizinische Details des Eingriffs

Der medizinische Fokus der anstehenden Behandlung liegt auf dem vorderen Kreuzband des Knies. Lindsey Vonn erklärte den genauen Ablauf des Prozesses, bei dem das medizinische Team alle bisherigen Platten und Schrauben entfernen wird. Das gesamte bestehende Implantatmaterial muss herausgelöst werden, um Platz für die Einsetzung eines neuen vorderen Kreuzbands zu schaffen. Diese Maßnahme ist notwendig, da sie aufgrund der vielen vorherigen Metallteile bis dato kein intaktes vorderes Kreuzband besitzt.

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Eine entscheidende Voraussetzung für diesen Schritt war die Heilung des Knochengewebes. Die Sportlerin warte neun Monate lang, bis ihr Knochen ausreichend stabil sei, um die Reparatur des Bandes zu ertragen. Diese Phase war erfolgreich, wie sie mit Freude feststellte. Mit der Heilung des Knochens sei eine gute Grundlage für den nächsten Schritt geschaffen worden. Dennoch bleibt ein weiteres Problem zu lösen: Die durch die Schrauben verursachten Löcher im Knochen müssen nach der Entfernung der Hardware noch vollständig ausheilen.

Prognose und Erholungszeitraum

Die Folgen der Operation werden eine lange Pause vom aktiven Sport bedeuten. Lindsey Vonn kalkuliert mit einer weiteren Ausfallzeit von mindestens sechs bis maximal neun Monaten. Diese Zeitspanne ist notwendig, damit das neue Implantat verwachsen kann und die volle Funktionalität des Knies wiederhergestellt wird. Sie verwies darauf, dass sich intraoperativ noch Änderungen ergeben könnten, was Unsicherheit in den Zeitplan bringt. Sie versprach jedoch, ihre Fans und Followers über den Fortschritt auf dem Laufenden zu halten, sobald sie den Operationssaal verlassen hat und die Erholung beginnt.

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Auf die konkrete Frage nach einem geplanten Comeback ins professionelle Skirennsport hielt sie sich bedeckt. Sie erwähnte keine Terminpläne für eine Rückkehr auf die Piste. Trotz der langen Pause und der nervösen Vorfreude zeigte sie sich optimistisch. Sie betonte, dass sie Freunde und Familie um sich habe, die sie unterstützen. Ihr Vertrauen in den Erfolg des Eingriffs ist hoch, da sie den Heilungsverlauf als positiv bewertet.

Zukunftsperspektiven im Sport

Obwohl keine offiziellen Rückkehrpläne verkündet wurden, ist die Motivation der 42-Jährigen ungetrübt. Sie kündigte an, auf jeden Fall wieder Ski fahren zu wollen. Dies gilt als das primäre Ziel nach der Genesung von der neuen Verletzung und der damit verbundenen Rehabilitation. Der lange Weg der medizinischen Interventionen zeichnet sich durch Rückschläge und neue Herausforderungen aus, doch die mentale Stärke der Athletin scheint intakt zu bleiben. Die Community verfolgt die Entwicklungen gespannt, da jede Operation ein Risiko für das Karriereende darstellt. Derzeit liegt der Fokus rein auf der Heilung und der schrittweisen Wiederherstellung der Mobilität.