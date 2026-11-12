Lindsey Vonn: Neunte Operation nach olympischem Sturz abgeschlossen

Lindsey Vonn hat ihre neunte Operation hinter sich. Nach dem schweren Sturz in Cortina d'Ampezzo teilt die Ski-Legende Details zur Genesung und offenbart die Zukunft ihrer Karriere.

Die ehemalige US-amerikanische Ski-Abfahrtslegende Lindsey Vonn hat ihren sechsten Geburtstag und damit ihren 42. Lebensjahr mit einer weiteren medizinischen Maßnahme verbringt. Die sportliche Karrierepionierin hat ihre neunte Operation in Folge erfolgreich hinter sich gebracht. Diese Intervention folgte auf einen folgenschweren Unfall, den sie bei den Olympischen Spielen zu Jahresbeginn erlitt. Nach dem Eingriff präsentierte die Skirennläuferin auf ihrer Social-Media-Plattform Instagram ein detailliertes Update zu ihrem Gesundheitszustand.

Medizinischer Befund und chirurgischer Eingriff

Vonn bestätigte den erfolgreichen Ablauf des chirurgischen Eingriffs durch eine kurze, klare Aussage auf Instagram. Sie teilte ihren followers mit, dass der Eingriff gut verlaufen sei. Zur Veranschaulichung des Aufwands präsentierte sie einen Plastikbeutel, der entfernte chirurgische Implantate enthielt. In diesem Behälter befanden sich Metallschrauben und Stabilisierungsschienen, die zuvor in ihrem Körper verblieben waren. Mit den Worten, dass der ganze Dreck jetzt aus ihrem Bein sei, charakterisierte Vonn den Reinigungszweck der Operation. Ein nachfolgendes Foto zeigte ihr noch stark bandagiertes linkes Bein, aus dem ein medizinischer Schlauch ragte, was auf die akute Post-Operationsphase hinweist. Sie kündigt weitere Statusupdates an, um über ihren Genesungsverlauf auf dem Laufenden zu halten.

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Rückblick auf das Trauma in Cortina d'Ampezzo

Der Auslöser für diese Kette von neun Operationen liegt neun Monate zurück. Im Februar dieses Jahres stürzte Vonn bei der olympischen Abfahrt in Cortina d'Ampezzo bereits nach 13 Sekunden in ihrem Rennen. Dieser Unfall führte zu einem komplexen Bruch ihres linken Beines, der als eine der schwerwiegendsten Verletzungen in ihrer Laufbahn gilt. Der Unfallhergang verlief für die Sportlerin extrem dramatisch und belastend. Vonn beschrieb später, dass ihr Bein gebrochen war, während ihre Skier noch fest in den Bindungen steckten. Aufgrund der Verdrehung ihres Beines war es ihr nicht möglich, die Ski selbst zu lösen, was sie bewegungsunfähig machte.

Die Schmerzzustände während des Unfalls waren für Vonn unerträglich und haben sich laut eigenen Angaben tief in ihr Gedächtnis eingebrannt. Sie schrie laut um Hilfe, während sie am Hang lag. Die medizinische Versorgung vor Ort gestaltete sich als problematisch. Nach dem Transport per Helikopter in eine Klinik stellten sich Komplikationen ein. Im Computertomografen (CT) verloren die verabreichten Schmerzmittel plötzlich ihre Wirkung. Die unerwartete Schmerzverschärfung führte dazu, dass Vonn aus vollem Hals schrie, aus der Klinik entlassen zu werden, da die Qualen nicht nachlassen wollten. Dieses Erlebnis prägte die weitere Behandlungsstrategie erheblich.

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Strategische Planungen des US-Verbands

Die Reaktionen des nationalen Skiverbands der USA auf die Verletzung fielen überraschend optimistisch aus. Im Mai überraschte der US-Verband die Sportwelt mit der Entscheidung, Lindsey Vonn trotz der schweren, komplexen Verletzung in den Ski-Kader für die Saison 2026/27 zu berufen. Diese Nominierung signalisierte theoretisch das Interesse des Verbandes an einer weiteren sportlichen Mitwirkung der Athletin. Die Einberufung in den Kader geschah, obwohl alle Experten die Schwere der Knochenbrüche und der Begleitverletzungen kannten. Es handelte sich um eine formale Aufnahme in den aktiven Kreis der Nationalmannschaft für die kommende Wettbewerbsperiode.

Trotz dieser formellen Einplanung ist ein tatsächliches Comeback in der Saison 2026/27 praktisch ausgeschlossen. Die medizinischen Realitäten stehen einem Wettkampfstart in diesem Zeitraum entgegen. Die Verletzung erforderte neun operative Eingriffe, was auf eine extrem langwierige und komplizierte Heilung hindeutet. Ein Start in der nächsten Olympiavorbereitung ist aufgrund des aktuellen Gesundheitszustandes nicht realistisch. Die Nominierung dient eher der langfristigen Dokumentation als einer konkreten Trainingsplanung für diesen Zeitraum.

Zukunftsaussichten und historische Karrierebilanz

Die Frage nach der Zukunft von Lindsey Vonn bleibt offen und hängt von ihrer körperlichen Erholung ab. Ob sie in der Saison 2027/28 noch einmal in den Wettkämpfen auftreten wird, ist ungewiss. Es ist ebenfalls möglich, dass sie sich entscheidet, ihre Karriere endgültig zu beenden. Eine definitive Aussage zu diesem Zeitpunkt trifft sie nicht, lässt aber beide Optionen offen. Die weitere Entwicklung wird davon abhängen, ob die schmerzhaften Erinnerungen und körperlichen Einschränkungen nachhaltig behandelt werden können.

Lindsey Vonn blickt auf eine historisch beeindruckende Karriere zurück, bevor die aktuellen Verletzungen ihren Lauf bremsten. Bereits im November vor 26 Jahren gab sie ihr Debüt im Ski-Weltcup. Von diesem Startpunkt aus entwickelte sie sich zu einer der dominantesten Abfahrtsfahrerinnen des Sports. Seit ihrem Debüt sammelte sie insgesamt 84 Weltcup-Siege. Diese Zahl unterstreicht ihren Status als eine der erfolgreichsten Skisportlerinnen der Geschichte, bevor die aktuellen traumatischen Ereignisse ihre sportliche Laufbahn in eine unbekannte Richtung lenken.