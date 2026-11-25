Lindsey Vonn erleidet bei den Olympischen Winterspielen 2026 kurz nach dem Start der Abfahrt einen schweren Sturz mit folgenschweren Verletzungen. Das Ereignis löst eine internationale Debatte über die Grenzen des Ehrgeizes im Spitzensport aus.

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