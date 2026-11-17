Ein aktueller Test zeigt: Lindt Bitterschokolade fällt durch intransparente Herkunft und schlechte Produktionsbedingungen durch. Günstigere Alternativen überzeugen.

Das Schweizer Traditionsunternehmen Lindt hat bei einer umfangreichen Qualitätsprüfung seiner Bitterschokolade ein schwerwiegendes Defizit bei der Transparenz und sozialen Verantwortung gezeigt. Das Verbrauchermagazin Öko-Test vergab im Rahmen der Dezember-Ausgabe 2024 für die untersuchte Tafel das Gesamturteil ungenügend. Dieses vernichtende Urteil fällt trotz einer als befriedigend bewerteten Qualität der reinen Inhaltsstoffe.

Intransparente Lieferketten bei Lindt

Der Hauptgrund für das schlechte Testergebnis liegt nicht im Produkt selbst, sondern in der unternehmerischen Verantwortung. Lindt konnte den Testern nicht ausreichend nachweisen, woher die Kakaobohnen für die untersuchte Schokolade stammen. Der Hersteller legte lediglich einen allgemeinen Nachhaltigkeitsbericht vor, nannte aber nicht einmal die Herkunftsländer der verwendeten Bohnen transparent.

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Auch bei weiteren Kriterien zur Unternehmensverantwortung fehlten ausreichende Nachweise. Aufgrund dieser Mängel vergaben die Testerinnen und Tester für die Produktionsbedingungen ebenfalls die Note ungenügend. Die Schokolade des Schweizer Herstellers kostete zum Testzeitpunkt 2,99 Euro pro 100 Gramm und erhält das vernichtende Gesamturteil. Inzwischen liegt der Preis bei 4,99 Euro (Stand: 29.10.2026).

Günstigere Alternativen überzeugen beim Preis-Leistungs-Verhältnis

Während Lindt enttäuscht, können sich gleich mehrere günstigere Alternativen sehen lassen. Insgesamt erhält das Gesamturteil gut bei den getesteten Produkten, was besonders für Verbraucher mit preissensitivem Einkauf interessant ist. Zwei der überzeugenden Produkte gibt es beim Discounter beziehungsweise in der Drogerie zu fairen Konditionen.

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Fairglobe Bio Schokolade Bitter mit 70 Prozent Kakaoanteil ist für 1,39 Euro pro 100 Gramm erhältlich. Ebenfalls mit dem Testurteil gut überzeugt Tony's Chocolonely mit der Grand Noir Zarte Bitter 70%, Naturland, die für 2,29 Euro pro 100 Gramm im Handel zu finden sind. Die Preise beziehen sich auf den Einkauf der Testprodukte im August und September 2024.

Mineralölrückstände und Cadmium belasten mehrere Marken

Ein weiteres Problemfeld bei Bitterschokoladen sind Schadstoffe in den Inhaltsstoffen. Anders als bei Lindt sind hier vor allem die Inhaltsstoffe problematisch bei einer weiteren Schokolade, die mit ungenügend durchfiel. Das beauftragte Labor stellte stark erhöhte Gehalte gesättigter Mineralölbestandteile sowie aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe fest.

Öko-Test bewertet diese Stoffgruppe besonders kritisch, da zu ihr krebserregende Verbindungen gehören können. Aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe wurden außerdem in den untersuchten Schokoladen von dm Bio und Sarotti nachgewiesen. Ein konkretes Gesundheitsrisiko durch den Verzehr der einzelnen Produkte lässt sich daraus jedoch nicht automatisch ableiten.

In knapp der Hälfte der Schokoladen bemängeln die Tester gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe, die sich im Körper anreichern können. Bei einer weiteren Marke fiel zudem ein nach den Testmaßstäben erhöhter Cadmiumgehalt auf. Das Schwermetall kann bei langfristiger Aufnahme unter anderem Nieren und Knochen schädigen.

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Fairer Kakaoanbau bleibt eine große Herausforderung

Gerade in den westafrikanischen Anbauländern Ghana und Elfenbeinküste ist das Problem verbreitet. Niedrige und schwankende Einkommen erschweren vielen Kakaobauern und ihren Familien die Lebensbedingungen. Unzureichende Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit sind nach wie vor häufige Themen in der Branche.

Einigermaßen Entlastung bieten positive Beispiele im Markt. Einige Hersteller konnten Maßnahmen gegen Kinderarbeit sowie Bemühungen um fairere Arbeitsbedingungen nachweisen. Besonders positiv fiel Tony's Chocolonely auf: Das Unternehmen verpflichtete sich laut Test zur längerfristigen Zahlung eines Kakao preises, der sich an einem existenzsichernden Einkommen für die Bauern orientiert.

Die getesteten Produkte mit dem Urteil gut gehören zu den günstigsten Produkten auf dem Markt. Da die Untersuchung bereits 2024 erschien und Hersteller ihre Rezepturen seitdem verändert haben können, lohnt sich vor dem Kauf ein Blick auf die aktuelle Produktbezeichnung und Zutatenliste.