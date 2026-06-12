Linebacker Jonathon Cooper der Denver Broncos erneut verhaftet

Der 28-jährige Linebacker Jonathon Cooper von den Denver Broncos ist nur eine Woche nach seiner ersten Festnahme erneut verhaftet worden. Ihm werden Verstoß gegen eine Schutzanordnung, Belästigung durch wiederholte Telefonanrufe sowie schwere und leichte Körperverletzung vorgeworfen.

Nachdem Jonathon Cooper gegen die Zahlung einer Kaution freigelassen wurde, ist der 28-jährige Linebacker der Denver Broncos nur eine Woche nach seiner ersten Festnahme erneut verhaftet worden.

Die erneute Festnahme erfolgte am Donnerstag, wie aus Haftunterlagen des Douglas County Sheriff's Office hervorgeht. Cooper wird vorgeworfen, gegen eine gegen ihn erlassene Schutzanordnung verstoßen und die Frau durch wiederholte Telefonanrufe belästigt zu haben. Bereits Anfang Juni war er nach einem Streit mit seiner Freundin festgenommen worden. Bei dem Vorfall am 4.

Juni in Parker, Colorado, soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Laut einer eidesstattlichen Erklärung der Lebensgefährtin warf diese Cooper vor, sie betrogen zu haben, was den Streit auslöste. Die Frau gab an, sie habe sein Handy genommen und durch den Raum geworfen. Cooper wiederum sagte aus, seine Freundin an den Oberarmen gepackt zu haben, um an sein Mobiltelefon zu gelangen.

Als sie erneut nach dem Handy griff, habe er "seinen Nacken gegen ihren Nacken gedrückt, um sie daran zu hindern, es zu bekommen". Nach der ersten Festnahme wurde Cooper nach einer Gerichtsanhörung gegen Zahlung einer Kaution freigelassen. Nun wurden zusätzlich zu den ursprünglichen Anklagen wegen leichter Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt zwei weitere Anklagepunkte erhoben: schwere Körperverletzung zweiten Grades durch Würgen und leichte Körperverletzung dritten Grades. Seine Freundin hatte in ihrer Aussage angegeben, dass Cooper sie gewürgt habe.

Cooper plädierte am Montag auf nicht schuldig zu den ursprünglichen Vorwürfen. Insgesamt steht er nun wegen Verstoßes gegen eine Schutzanordnung, Belästigung durch wiederholte Telefonanrufe sowie den beiden Körperverletzungsvorwürfen in der Kritik. Eine Gerichtsverhandlung ist für Freitagvormittag angesetzt. Die Denver Broncos reagierten auf die erneute Festnahme mit einer offiziellen Stellungnahme.

"Wir sind enttäuscht über die Nachricht von Jonathon Coopers Festnahme am Donnerstag und prüfen diese Angelegenheit weiterhin", hieß es in einer Erklärung des Teams. Der 28-Jährige hatte am Offseason-Programm der Broncos teilgenommen, einschließlich des Trainings am Donnerstag. Broncos-Trainer Sean Payton gab nach dem OTA-Training an, ein "langes Gespräch" mit dem Pass Rusher über die Festnahme geführt zu haben. Dieteaminterne Reaktion unterstreicht die Ernsthaftigkeit, mit der die Organisation den Vorfall betrachtet.

Die Vorfälle um Cooper werfen nicht nur rechtliche, sondern auch sportliche Fragen auf. Als etablierter Defensivspieler ist sein Status innerhalb des Teams nun unsicher. Die wiederholten Verhaftungen innerhalb kurzer Zeit deuten auf anhaltende persönliche Probleme hin, die seine Karriere gefährden könnten. Während des offseason-Programms, einer wichtigen Phase der Saisonvorbereitung, stand er bereits unter Beobachtung.

Die jetzige erneute Festnahme verschärft die Situation zusätzlich. Die Broncos müssen nun entscheiden, wie sie mit ihrem Spieler umgehen wollen, solange das Verfahren anhängig ist. Die NFL hat eigene Richtlinien im Umgang mit Spielern, die wegen Verstößen gegen die persönliche Verhaltensregeln verfolgt werden. Sollte Cooper verurteilt werden, drohen ihm Sanktionen durch die Liga.

In der Zwischenzeit muss er sich auf die bevorstehende Gerichtsverhandlung vorbereiten. Die Öffentlichkeit und die Fans warten auf weitere Entwicklungen in diesem Fall, der das Bild eines Profisportlers außerhalb des Platzes betrachtet





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