Linienflug Dublin nach Rom wegen Bombendrohung in Frankreich notlanden

Ein Flugzeug der Strecke Dublin-Rom wurde nach einer Bombendrohung auf den Militärflugplatz Évreux umgeleitet. Experten sichern das Flugzeug ab.

Eine Maschine auf dem Linienflug von Dublin nach Rom musste am Donnerstagvormittag ihre Reise unterbrechen und wurde nach Frankreich umgeleitet. Die Umleitung erfolgte infolge einer mutmaßlichen Bombendrohung gegen das Flugzeug, was zu einer Notlandung auf dem Militärflugplatz Évreux führte. Das zuständige Amt des französischen Premierministers bestätigte diesen Vorfall offiziell.

Notlandung in Évreux und Einsatz der Experten

Das Ziel des Linienfluges war ursprünglich die italienische Hauptstadt Rom, doch die Situation erforderte eine sofortige Veränderung des Flugplans. Die Maschine landete auf dem Militärflugplatz Évreux, der geografisch etwa 100 Kilometer nordwestlich der französischen Hauptstadt Paris liegt. Dort waren bereits Sprengstoffexperten im Einsatz, um die Sicherheit der Situation zu gewährleisten und den Vorfall zu untersuchen.

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Kontext: Welle von Drohungen gegen europäische Flüge

Die Situation in Évreux ist Teil einer größeren, sich ausweitenden Reihe von Vorfällen, die das europäische Luftfahrtgeschäft derzeit betreffen. In den vergangenen Tagen gab es mehrfach Bombendrohungen gegen kommerzielle Flüge in Europa. Bereits am Dienstagvormittag traten ähnliche Vorfälle am italienischen Hauptstadtflughafen Rom-Fiumicino auf. Dort mussten zwei Maschinen, die aus Lissabon und Dublin eingetroffen waren, aufgrund anonymer Hinweise auf mögliche Bomben an Bord überprüft werden. Einsatzkräfte kontrollierten nach den Landungen nach den üblichen Sicherheitsverfahren die Flugzeuge, Passagiere und Gepäckstücke. Dabei wurden keine Sprengkörper gefunden.

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Auswirkungen auf den bulgarischen Luftraum und Nachbarn

Neben dem Vorfall in Frankreich gab es ähnliche Vorfälle in anderen europäischen Regionen. Maschinen aus Kopenhagen und Madrid landeten in Sofia, wie der bulgarische Innenminister laut einem Bericht des Senders bTV sagte. Ein drittes Flugzeug aus London wurde örtlichen Medienberichten zufolge umgeleitet und setzte in Plowdiw auf. Verkehrsminister Georgi Peew erklärte zitiert von bulgarischen Medien, dass beide Maschinen durchsucht worden waren und keine Sprengkörper gefunden wurden. Er betonte: In diesem Fall besteht keine Gefahr. Die Passagiere der skandinavischen Airline SAS, deren Flug SK751 von Kopenhagen nach Warschau geroutet war, stiegen nach einer sicheren Landung in Warschau aus.

Stabilisierung der Lage und rechtliche Bewertung

Die Behörden stufte die Glaubwürdigkeit der Drohungen als gering ein, während sie Vorbereitungen für die Landungen trafen. Ein Sprecher für vier Flugzeuge auf dem Weg nach Prag gab an, dass am Donnerstag für diese Maschinen Bombendrohungen eingegangen seien. Die Behörden betonten, dass sie die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen, aber die Gefahr nicht als unmittelbar kritisch einstufen. Die aktuelle Lage erfordert dennoch höchste Aufmerksamkeit und strenge Kontrollen, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Drohungen laufen weiterhin auf Hochtouren.