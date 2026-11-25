Dem Ex-Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad wird vorgeworfen, sich am Pager-Angriff gegen die Hisbollah beteiligt zu haben. Er soll auf einer Veranstaltung im Bundestag sprechen. Schon im Vorfeld gab es daran Kritik, jetzt kommt es zu einem Vorfall.

Dem Ex-Chef des israelischen Geheimdienste s Mossad wird vorgeworfen, sich am Pager-Angriff gegen die Hisbollah beteiligt zu haben. Er soll auf einer Veranstaltung im Bundestag sprechen.

Schon im Vorfeld gab es daran Kritik, jetzt kommt es zu einem Vorfall. Bei einer Veranstaltung mit dem Ex-Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, im Bundestag haben Abgeordnete der Links-Fraktion kurzzeitig eine Tür zum Raum des Treffens blockiert. Auf einem auf X verbreiteten Video ist zu sehen, wie sich zwei Frauen vor die Tür setzen. Teilnehmer an der Veranstaltung sagten, die Blockadeaktion vor der Tür zu einem Sitzungssaal im Paul-Löbe-Haus des Bundestages habe etwa eine Minute gedauert.

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Die Schirmherrschaft für die im Rahmen eines sogenannten Parlamentarischen Frühstücks organisierte Veranstaltung hatte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz übernommen. Er ist auch stellvertretender Vorsitzender des Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste im Bundestag. An der Veranstaltung hatte es im Vorfeld Kritik gegeben. Barnea wird vorgeworfen, sich amDie Linken-Bundestagsabgeordnete Desiree Becker bestätigte dpa auf Nachfrage, dass sie und ihre Fraktionskollegin Tamara Mazzi auf dem Video zu sehen sind.

Becker sagte zu den Beweggründen für die Aktion, der Bundestag dürfe keine Bühne für Kriegsverbrecher bieten. Die Bundestagspolizei habe das Hausrecht durchsetzen wollen und mit ihnen gesprochen. Konsequenzen hätten die Abgeordneten während der Aktion nicht erfahren.

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"Wir haben ja nur Bilder hochgehalten", sagte Becker. Ihren Angaben zufolge handelte es sich um Fotos von Opfern des Pager-Angriffs. Sie bezeichnete diesen als Kriegsverbrechen. Aus Parlamentskreisen hieß es, der Vorfall werde in den zuständigen Gremien des Bundestages besprochen werden.

Zu dem Treffen mit Barnea hatte nach Teilnehmerangaben der Verein Nahost-Friedensforum eingeladen. Der Verein will nach eigenen Angaben "durch seine Aktivitäten und Informationen das Verständnis in der deutschen Politik für die Vielschichtigkeit der Situation im Nahen Osten erhöhen". Eine Stellungnahme zu den aktuellen Vorgängen lehnte der Verein auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur ab. Die Blockadeaktion wird ein Nachspiel haben.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner werde den Vorfall im Ältestenrat des Parlaments thematisieren, teilte ein Sprecher des Bundestages mit. Die Bundestagspolizei sei vor Ort gewesen, Einzelheiten würden aktuell aufgeklärt. Zuvor berichtete "Politico". Der Ältestenrat besteht aus der Bundestagspräsidentin, ihren Stellvertreterinnen und -vertretern sowie weiteren Abgeordneten.

Der Rat unterstützt die Bundestagspräsidentin bei ihrer Arbeit und sorgt für einen koordinierten und möglichst reibungslosen Arbeitsablauf im Bundestag. Zudem sollen im Ältestenrat Streitigkeiten besprochen und geschlichtet werden.