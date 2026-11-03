Linke-Abgeordnete Emde droht Ausschluss wegen Position zum Israel-Konflikt

Dauernd Konflikte: Die Linke-Abgeordnete Emde riskiert den Fraktionsausschluss nach umstrittenen Aussagen zum Nahostkonflikt. Details zum Verfahren.

Die Berliner Landesabgeordnete Janine Emde steht vor der möglichen Aberkennung ihrer Fraktionszugehörigkeit. Hinter den Kulissen der Linken wird aktuell über eine Suspendierung oder einen vollständigen Ausschluss aus der Parlamentsgruppe beraten. Diese internen Debatten fanden im engen Kreis des Fraktionsvorstands statt, wurden jedoch in der anschließenden Gesamtsitzung des Parlaments, an der Emde physisch teilnahm, nicht offen ausgehandelt.

Geschlossene Sitzung und rechtliche Verfahren

Die Fraktionssitzung, die grundsätzlich als parteiöffentlich gilt, wurde umgehend in einen geschlossenen Modus umgewandelt, um interne Kontroversen zu schützen. Emde erschien am Ort des Geschehens in Begleitung der Aktivistin Hannah Bruns. Gegen diese Aktivistin läuft bereits ein eigenes Parteiausschlussverfahren. Gerüchten zufolge könnte Emde Bruns als Teil ihres eigenen Wahlkampfteams definieren oder sie sogar offiziell als Mitarbeiterin einstellen, was die politische Lage weiter verschärfen würde.

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Kontroverse Äußerungen zum Existenzrecht Israels

Der Kern des Konflikts liegt in Emdes Haltung zum Nahostkonflikt. Sie wurde scharf kritisiert, weil sie das Existenzrecht Israels in Zweifel zog. Zuvor hatte sie einer Erklärung zum Antisemitismus zugestimmt, die das Existenzrecht Israels ausdrücklich bekräftigt. Kurz nach der Unterzeichnung distanzierte sie sich jedoch öffentlich von dieser Position in einem auf der Plattform Instagram veröffentlichten Video. Dies wurde von der Parteiführung als schwerwiegender Bruch der gemeinsamen Arbeitsgrundlage gewertet.

Reaktionen der Fraktionsführung

Fraktionschef Tobias Schulze erklärte am Montag im Deutschlandfunk, dass eine klare Positionierung notwendig sei. Auf die Frage, ob Emde weiterhin Mitglied der Fraktion bleiben darf, gab er zur Antwort: Das werden wir sehen. Er betonte, dass das Ziel der Linken darin bestehe, dass alle Abgeordneten hinter den Beschlüssen der Partei stehen, so wie sie diese unterschrieben haben. Schulze wies darauf hin, dass auch andere Konsequenzen neben einem Ausschluss denkbar seien.

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Wahlergebnis und politischer Kontext

Emde wurde am 20. September neu in das Abgeordnetenhaus von Berlin gewählt und sicherte sich dort ein Direktmandat. Mit einem Erststimmenergebnis von 46,2 Prozent erreichte sie einen soliden Wahlerfolg in ihrem Wahlkreis im Berliner Stadtteil Neukölln. Trotz dieses lokalen Mandats steht sie nun unter starkem Druck, da ihre Handlungen die Einheit der Fraktion und die öffentliche Wahrnehmung der Linken beeinträchtigen.

Weiterer Verlauf und unklare Perspektive

Der Fraktionsvorstand sowie die gesamte Linke-Fraktion hatten bereits am Dienstag der vergangenen Woche ohne ein konkretes Ergebnis über den Umgang mit Emde diskutiert. Ein weiterer Konfliktpunkt war ihre Teilnahme an einer Kundgebung, die gegen den Kurs der eigenen Parteispitze gerichtet war. Es ist weiterhin unklar, wie die Linke mit diesem offensichtlichen Widerspruch zwischen unterzeichneter Erklärung und öffentlichem Auftreten verfahren wird. Konkrete Entscheidungen seitens der Parteiführung stehen derzeit noch aus.