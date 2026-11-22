Die Abstimmung über den Fraktionsausschluss von Janine Emde ist zum Schlüsselfaktor für das Gelingen der Koalitionsverhandlungen in Berlin geworden. Politikwissenschaftler sehen das Kräfteverhältnis der Linken auf dem Prüfstand.

Die Debatte um den möglichen Ausschluss der Bundestagsabgeordnete n Janine Emde aus der Linken-Fraktion hat sich zu einem entscheidenden Faktor für das Zustandekommen der Rot-Grün-Roten Koalition in Berlin entwickelt. Am kommenden Dienstag steht eine wichtige Abstimmung in der Fraktion an, über die das Schicksal der Koalitionsverhandlungen zwischen Linken, Grünen und der SPD mitentschieden wird.

Politische Analyse und Koalitionsrisiken

Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin stellt fest, dass bei dieser Abstimmung nicht nur ein einzelnes Mitglied auf dem Spiel steht, sondern die grundlegende Stabilität der geplanten Regierungsbildung in der Hauptstadt. Sollte es nicht gelingen, Emde aus der Fraktion auszuschließen, rechnet Faas fest damit, dass die laufenden Koalitionsverhandlungen scheitern werden. Es erscheine aus seiner Sicht schwer vorstellbar, dass die Gespräche zwischen den drei Parteien Linken, Grünen und SPD trotz dieses Ausbleibens einer klaren Konsequenz fortgesetzt würden.

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Die Ablehnung des Ausschlusses würde laut Faas weniger wegen der Entscheidung an sich problematisch sein, sondern vor allem, weil sie ein Signal über das innere Kräfteverhältnis und die Durchsetzungsfähigkeit innerhalb der Linken-Fraktion senden würde. Eine Zweidrittelmehrheit der insgesamt 44 Abgeordneten ist erforderlich, damit der Antrag auf Ausschluss angenommen wird. Faas betont, dass der Wille zur Regierungsbildung in der Linken weit verbreitet sei, was für einen Ausschluss spreche.

Emde als Kristallisationspunkt fundamentaler Streitfragen

Emde fungiert in dieser Situation als Art Kristallisationspunkt für tiefgreifende Probleme, die die Verhandlungen der drei Parteien von Beginn an belasteten. Dazu gehören fundamentale Themen wie Antisemitismus und Organisierte Kriminalität, bei denen rote Linien definiert werden müssen. Die vorherigen Vorsondierungen zwischen Linken, Grünen und SPD waren deshalb notwendig, da diese sensiblen Themen nicht wie andere politische Fragestellungen behandelt werden sollten.

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Der Blick auf Emde wirft nun auch die Frage auf, wie belastbar die getroffenen Vereinbarungen sind und ob die Führung der Linken ausreichend Autorität besitzt, um solche Entscheidungen durchzusetzen. Emde war bei der Berlin-Wahl am 20. September neu ins Landesparlament eingezogen und steht seitdem in der Kritik. Vorwürfe belasten sie dabei, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen.

Parteiinterne Konflikte und Sanktionen

Neben den Aussagen zum Nahost-Konflikt stoßen viele Parteimitglieder an ihrem Verhalten seit der Wahl ab. So demonstrierte sie am Rande eines Linke-Parteitages Ende Oktober offen gegen den Kurs der eigenen Parteiführung. Die Fraktionsführung sieht diese Entwicklungen als Grund, um konsequente Schritte einzuleiten, wenn Mitglieder nicht mitarbeiten und sich nicht an Beschlüsse halten.

Die Linke-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow betonte, dass sie selbst nicht das direkte Gespräch mit Emde gesucht habe, da dies Aufgabe der Berliner Linken sei. Sie erklärte, dass beim Landesparteitag am 31. Oktober der Versuch unternommen wurde, mit ihr zu kommunizieren, Emde sich jedoch entschied, vor der Tür zu demonstrieren und nicht in den Saal zu kommen. Solche Aktionen würden als Ego-Show betrachtet, die in der Partei nicht geduldet würden.

Auswirkungen auf den Koalitionsvertrag und Sanktionskatalog

Die politischen Auswirkungen reichen weit in den ausgearbeiteten Koalitionsvertrag hinein. In Berlin starteten Anfang November die Koalitionsverhandlungen von Linken, Grünen und SPD. Ein zentraler Bestandteil des Vertrags soll eine Erklärung zum Vorgehen gegen Antisemitismus sein, auf die sich die Parteien zuvor verständigt haben. Darin bekennen sie sich explizit zum Schutz jüdischen Lebens und zum Existenzrecht Israels.

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Für Verstöße gegen diese vereinbarten Grundsätze sind im Vertragswerk Sanktionen bis hin zum Fraktionsausschluss vorgesehen. Die Parteien haben bis dato keine weiteren spezifischen Inhalte aus den laufenden Koalitionsgesprächen an die Öffentlichkeit weitergegeben. Die Abstimmung am Dienstag wird daher als Probelauf für die zukünftige Handlungsfähigkeit der linken Abgeordneten in einer Koalition mitnehmen werden.