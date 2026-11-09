Ines Schwerdtner klärt zur Mietenpolitik der Linken: Bei vergesellschafteten Wohnungen sind maximal zwei Prozent jährlicher Anstieg erlaubt. Das reduziert das Potenzial um 60 Prozent.

Die Berliner Linke n-Parteispitze hat klare Grenzen der Mietpolitik bei der Vergesellschaftung von Wohnraum definiert. Bundesvorsitzende Ines Schwerdtner bestätigte in einer Diskussion mit Sarah Bosetti am Sonntagabend, dass auch in öffentlichen Beständen Mietsteigerungen stattfinden müssen. Die Partei strebt keine direkten Senkungen in diesen Häusern an, sondern priorisiert die Instandhaltung und vermeidet falsche Versprechungen gegenüber den Mieterinnen und Mietern.

Mietpolitik und Instandhaltungsstrategie

Die Diskussion zwischen Ines Schwerdtner und der Late-Night-Moderatorin Sarah Bosetti beleuchtete die Spannung zwischen Wahlkampfversprechen und administrativer Realität. Schwerdtner argumentierte, dass die Seriosität der wirtschaftlichen Berechnung es verbiete, Mieten sofort zu senken, solange keine Instandhaltungsarbeiten erfolgen. Sie erklärte, dass die Wohnungen gewartet werden müssen, um bewohnbar zu bleiben, und betonte, dass sie der Bevölkerung keinen unrealistischen Quatsch zumuten wolle. Dies steht im Kontrast zu früheren Slogans wie "Schluss mit Mietabzocke", die direkte Senkungen suggerierten, die nun als unrealistisch für diesen spezifischen Bestand eingestuft werden.

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Maximale Steigerung von zwei Prozent pro Jahr

Laut einem Sondierungspapier der Koalitionspartner Linke, Grüne und SPD darf die Miete in den vergesellschafteten Wohnungen maximal zwei Prozent pro Jahr steigen. Björn Tielebein, Landesgeschäftsführer der Berliner Linken, bestätigte diese Regelung auf eine Anfrage des Tagesspiegels. Dieser begrenzte Spielraum ist notwendig, um die Bewirtschaftung der Immobilien angesichts der Inflation sicherzustellen. Durch die Begrenzung auf zwei Prozent wird das gesetzliche Mieterhöhungspotenzial, das sonst bis zu fünf Prozent betragen dürfte, um sechzig Prozent reduziert.

Einsparungen von Dividenden für Investitionen

Das strategische Ziel der Vergesellschaftung besteht darin, die Wohnungen unter öffentliche Kontrolle zu stellen. Dadurch können die Dividendenzahlungen an private Aktionäre eingespart werden. Diese finanziellen Mittel sollen stattdessen in die Verbesserung der Instandhaltung der Wohnungen fließen. Mietsenkungen sind dabei nur eine von mehreren möglichen Variablen, während Investitionen in den Substanzschutz als der realistischer und dringendere Pfad angesehen werden. Die Logik der Partei basiert darauf, dass eine gute Bewirtschaftung mittelfristig zu einer relativen Absenkung der Belastung für die Mieter führt.

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Mietpreisbremse und Angebotsmieten in Berlin

Die tatsächliche Mietenbelastung in Berlin wird aktuell deutlich durch die hohen Angebotsmieten in den Medien verzerrend dargestellt. Björn Tielebein wies darauf hin, dass die durchschnittlichen Angebotsmieten in der Hauptstadt mittlerweile deutlich über 15 Euro pro Quadratmeter liegen. Im Gegensatz dazu liegt die Durchschnittsmiete laut offiziellem Mietspiegel bei 7,71 Euro. Diese Diskrepanz zeigt, dass die konsequente Anwendung der Mietpreisbremse dazu beitragen würde, die Angebotsmieten in Richtung des realen Marktes zu drücken.

Rechtliche Durchsetzung und künftige Schritte

Die Durchsetzung der Mietpreisbremse erfolgt nach geltendem Recht als Zivilrecht, was bedeutet, dass sie von den Mietenden selbst vor Gericht angestrengt werden muss. Dies gilt solange, wie die Mietüberhöhung unter zwanzig Prozent liegt. Überschreitet die Erhöhung diesen Wert, wird die Kommune aktiv und kann schreiten. Ein neuer Senat könnte versuchen, weitere Musterprozesse zu unterstützen und die Ahndung von Verstößen auf eine breitere rechtliche Basis zu stellen, unterstützt durch das von der Vorgängerregierung Schwarz-Rot beschlossene Mietenkataster.