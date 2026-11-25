Eine Blockade des Ex-Mossad-Chefs Barnea durch Abgeordnete der Linkspartei im Bundestag verläuft friedlich. Danach kommt es allerdings zu hektischen Szenen im Parlamentsgebäude, ein Aktivist wird gewaltsam abgeführt. Er bezeichnet Barnea als Kriegsverbrecher.

Eine Blockade des Ex- Mossad -Chefs Barnea durch Abgeordnete der Linkspartei im Bundestag verläuft friedlich. Danach kommt es allerdings zu hektischen Szenen im Parlamentsgebäude, ein Aktivist wird gewaltsam abgeführt.

Er bezeichnet Barnea als Kriegsverbrecher. Die Blockadeaktion von Abgeordneten der Linksfraktion bei einer Bundestags-Veranstaltung mit dem Ex-Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, wird ein Nachspiel haben. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU werde den Vorfall an diesem Donnerstag im Ältestenrat des Parlaments thematisieren, teilte ein Sprecher des Bundestages mit. Die Bundestagspolizei sei vor Ort gewesen, Einzelheiten würden aktuell aufgeklärt.

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Der Ältestenrat unterstützt die Bundestagspräsidentin bei ihrer Arbeit und sorgt für einen koordinierten und möglichst reibungslosen Arbeitsablauf im Bundestag. Zudem sollen dort Streitigkeiten besprochen werden. Auf einem auf der Plattform X verbreiteten Video ist zu sehen, wie sich zwei Frauen vor die Tür eines Sitzungssaales im Paul-Löbe-Haus des Bundestages setzen. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Desiree Becker bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage, dass sie und ihre Fraktionskollegin Tamara Mazzi auf dem Video zu sehen sind.