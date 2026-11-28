Nach dem Ausscheiden aus dem Landtag will die Linke in Brandenburg 2029 zurück ins Parlament. Auf dem Parteitag steht zunächst die Wahl einer neuen Doppelspitze an.

Nach dem Ausscheiden aus dem Landtag will die Linke in Brandenburg 2029 zurück ins Parlament. Auf dem Parteitag steht zunächst die Wahl einer neuen Doppelspitze an.

Blankenfelde-Mahlow - Die Linke in Brandenburg wählt bei ihrem Parteitag am Samstag eine neue Spitze. Vier Kandidaten treten für den Vorsitz an. Die Partei hat ein großes Ziel: Sie will den Wiedereinzug in den Landtag 2029 erreichen. Zuletzt konnte die Linke in einer Umfrage bei der Wählergunst zulegen und kam auf 9 Prozent.

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Für den Führungsposten stellt sich erneut die Linke-Landesvorsitzende Katharina Slanina zur Wahl. Für eine gemeinsame Doppelspitze mit ihr tritt Daniel Irrgang an. Er war Co-Kreisvorsitzender der Linken im Havelland.