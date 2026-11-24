Die Berliner Linken-Fraktion hat Eva-Maria Emde ausgeschlossen. Dies ebnet den Weg für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen zur Regierungsbildung in Berlin.

Die Fraktion der Berliner Linken hat den Antrag auf den Ausschluss ihrer Abgeordneten Eva-Maria Emde mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit angenommen. Für den Beschluss waren mindestens 30 von 44 Fraktionsstimmen notwendig, was die politische Isolierung der Abgeordneten festigte. Dieser Schritt beendet eine intensive interne Debatte und klärt die Grundvoraussetzungen für die fortzusetzenden Koalitionsverhandlungen.

Der Ausgang der Abstimmung war bis zuletzt ungewiss, da die Nerven in der Fraktion blank lagen. Viele Abgeordnete äußerten sich vorsichtig, da unbedachte Äußerungen den Prozess gefährden könnten. Dennoch setzten sich der Landes- und Fraktionsvorstand durch, auch wenn einige Abgeordnete durch Veto, Enthaltung oder Fernbleiben ihre Distanz zum Antrag zeigten.

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Vertrauensbruch als Hauptgrund für das Votum

Ausschlaggebend für das Stimmverhalten der Abgeordneten waren weniger die inhaltlichen Positionen Emde zu Israel und dem Nahostkonflikt, sondern ihr methodisches Vorgehen. Der Bruch des Vertrauens in die professionelle Zusammenarbeit wurde von vielen Fraktionsmitgliedern als schwerwiegend empfunden.

Zentral war dabei die Geschichte mit der Erklärung gegen Antisemitismus, die von allen 44 Mitgliedern unterzeichnet wurde, aber zwei Tage später öffentlich widerrufen wurde. Dies zerstörte bei vielen das Vertrauen in eine konstruktive Arbeitsweise. Der Schritt, an der Delegiertenversammlung teilzunehmen, gleichzeitig aber das Mandat für den Parteitag zu verweigern, brachte das Fass final zum Überlaufen.

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Rot-Grün-Rot Koalition hängt von dieser Entscheidung ab

Für die Koalitionsgespräche zwischen der Linken, Bündnis 90/Die Grünen und der SPD ist der Ausschluss eine Grundbedingung. Die Grünen und die SPD hatten signalisiert, dass eine rot-grün-rote Koalition nicht zustande kommen wird, solange Eva-Maria Emde in der Fraktion verbleibt. Dies betrifft insbesondere die Arbeit für die eigenen Parteimitglieder bei der Überzeugung, an einer Regierungsbeteiligung teilzunehmen.

Grünen-Fraktionschef Werner Graf hatte bereits erklärt, dass er den Ausschlussantrag richtig findet. Für die SPD-Fraktionsvorsitzende Steffen Krach und den Grünen-Fraktionsvorsitzenden gilt der Ausschluss als Voraussetzung, um die Debatte hinter sich zu lassen und sich auf fachliche Themen zu konzentrieren. Die Funktionäre der Linken um Elif Eralp, Tobias Schule, Kerstin Wolter und Maximilian Schirmer hätten ein Desaster verkraften müssen, falls der Antrag die Mehrheit verfehlt hätte.

Politische Folgen und weitere Verfahrensschritte

Die Entscheidung hat tiefgreifende Auswirkungen auf den Bezirksverband Neukölln, in dem der Riss quer durch die sonst nicht für Konformität bekannte Gruppe geht. Übrig bleiben vor allem Abgeordnete, die Politik als Fundamentalopposition verstehen. Eva-Maria Emde gilt weiten Teilen der Partei als isoliert, wobei viele zunächst genervt auf das langwierige Verfahren reagierten.

Die für die Zukunft der Linken entscheidende Fraktionssitzung startete am Dienstag um 15 Uhr. Der Tagesordnungspunkt zum Ausschluss stand direkt zu Beginn der Sitzung. Mit dieser Klärung hoffen die Koalitionspartner, die angeheizte Personendebatte zu beenden und den Fokus auf die konkrete Regierungsbildung in Berlin zu richten.