Die Berliner Linksfraktion hat Sahra Wagenknecht ausgeschlossen. Die rot-grüne Mehrheit fällt weg. SPD und Grünen begrüßen den Schritt gegen Antisemitismus.

Die Berliner Linksfraktion hat ihre prominenteste Abgeordnete Sahra Wagenknecht am Dienstag nach einer konstituierenden Abstimmung aus der Fraktionsgemeinschaft ausgeschlossen. Bei der Entscheidung sprachen sich dreißig Abgeordnete für den Ausschluss aus, während sechs dagegen votierten und vier sich enthielten. Diese Entscheidung führt dazu, dass die verbleibende Fraktionsgemeinschaft nunmehr aus vierundvierzig Mitgliedern besteht, was die politische Gewichtung im Berliner Abgeordnetenhaus nachhaltig verändert.

Zusammen mit den Abgeordneten der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und den Grünen, die in Berlin die Regierungskoalition bilden, ergibt sich durch den Austritt Wagenknechts eine signifikante Schwächung der regierenden Mehrheit. Die Koalition aus Linken, Sozialdemokraten und Grünen, oft als Rot-Grün-Rot bezeichnet, verliert dadurch ihre komfortable absolute Mehrheit und schrumpft nun auf eine Restmehrheit von lediglich dreizehn Sitzungen im Parlament.

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Gründe und Mechanismus des Fraktionsausschlusses

Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Kevin Kühnert, erklärte nach der Abstimmung, dass der Schritt nicht leichtgefallen sei, aber aufgrund gescheiterter Kommunikationsversuche unverzichtbar war. Er betonte, dass alle Versuche einer weiteren Zusammenarbeit mit der betroffenen Abgeordneten gescheitert seien, was zu einer als unüberbrückbar empfundenen Situation geführt habe. Die Kritik an den politischen Äußerungen und dem Verhalten Sahra Wagenknechts war innerhalb der Fraktion einstimmig geäußert worden, obwohl es unterschiedliche Auffassungen über das gewählte Instrument des Ausschlusses gab.

Der Landesvorsitzende der Berliner Linken, Janina Klatte, erklärte, dass das Verfahren nicht gegen die Solidarität mit Palästina gerichtet sei. Stattdessen sei es um die Wahrung der Sicherheit und des Anstands in der Hauptstadt gegangen. Sie verwies darauf, dass viele Menschen in Berlin Angst um ihre Familienangehörigen in Gaza hätten. Die Partei verteidige das Recht auf Demonstration, dürfe dabei aber keine Angst bei jüdischen Mitbürgern hinterlassen.

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Reaktionen der Koalitionspartner und politischer Kontext

Die Spitzen der Koalitionspartner, SPD und Grüne, reagierten sofort und begrüßten den Schritt der Linken entschieden. Die Landesvorsitzende der Berliner Sozialdemokraten, Dilek Kalayci, betonte gemeinsam mit dem Bundesparteivorsitzenden Lars Klingbeil, dass in der deutschen Hauptstadt kein Platz für Antisemitismus und Israelhass sei. Diese Haltung werde von der SPD als unverrückbar betrachtet, weshalb eine Zusammenarbeit mit Sahra Wagenknecht nicht mehr in Frage gekommen sei.

Janine Wissler, die Bundesvorsitzende der Linken, sprach von einem wichtigen Geländegewinn im Kampf gegen Antisemitismus. Sie wies darauf hin, dass die Aufnahmeanweisung in die Fraktion als solche ein Geländegewinn gegen die deutsche Staatsräson gewesen sei. Das Ergebnis der Abstimmung zeige deutlich, dass für israelbezogenen Antisemitismus in der aktuellen Regierung und in einer eventuellen rot-grünen Regierung kein Platz sein wird, wie auch die Grünen-Politikerin Bettina Jarasch betonte.

Positionen der betroffenen Abgeordneten und lokaler Gruppen

Sahra Wagenknecht bezeichnete den Ausschluss in einem Statement als Ergebnis einer medialen Hetzkampagne. Sie warf ihrer ehemaligen Fraktion vor, unter dem Druck der Koalitionspartner SPD und Grüne eingebrochen zu sein. Sie kündigte an, ihr Mandat als Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus behalten zu wollen, und rief ihre Unterstützer auf, die Partei nicht zu verlassen, sondern sich intern zu organisieren. Sie beendete ihr Statement mit dem Aufruf zu Klassenkampf und Freiheit für Palästina.

Auch lokale Gruppen zeigten sich gespalten oder kritisch. Die Sprecherin der Linken im Bezirk Neukölln, Yasmin Fahimi, äußerte sich unglücklich darüber, dass eine Abgeordnete, die im eigenen Wahlkreis mit vierundvierzig Prozent der Stimmen direkt gewählt wurde, nicht mehr Teil der Fraktion sein soll. Dies unterstreicht die lokale Bedeutung und die kontroverse reception ihrer Politik im direkten Wahlkreis.

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Auswirkungen auf Koalitionsverhandlungen und zukünftige Schritte

Die Ablehnung durch die Koalitionspartner hatte die Gespräche zur Bildung einer neuen Berliner Landesregierung erheblich belastet. Stefan Evers, der Fraktionsvorsitzende der CDU und Oppositionsführer, kritisierte, dass der Ausschluss nichts an der strukturellen Problematik innerhalb der Linken ändere. Er betonte, dass die Positionen Wagenknechts bis in die Partei Führung hinein geteilt würden und sprach von einem Bauernopfer auf dem Weg zur Macht.

José Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, reagierte zurückhaltend auf den Beschluss. Er erklärte, dass der Ausschluss zwar vollzogen sei, aber nur der erste Schritt in einem längeren Prozess darstelle, da Wagenknecht kein Einzelfall sei. Im Zuge der anstehenden Koalitionsverhandlungen und in der Zukunft müssten weitere Schritte unternommen werden, um die politischen Standards der Regierungspartner zu gewährleisten. Die Koalitionspartner hoffen nun, sich auf die eigentlichen Chancen der Zusammenarbeit konzentrieren zu können, ohne dass die kontroverse Figur weiterhin im Mittelpunkt steht.