Ines Schwerdtner und Elif Eralp dominieren die Linke. Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen in Berlin stehen an. Analyse der Machtposition.

Am Morgen findet der Parteitag der radikalen Linken in der Hauptstadt statt, während sich im Ausland und lokal die politischen Landschaften verschieben. Die Bundesvorsitzende Ines Schwerdtner kündigt Koalition sverhandlungen mit der SPD und den Grüne n an. Gleichzeitig demonstrieren Linksradikale und Personen, die Israel kritisieren, vor den Toren der eigenen Partei. Wenig später folgen Demonstrationen in ganz Deutschland, wo junge Aktivisten die Protestwelle aus Frankreich aufgreifen wollen.

Politisches Aufwind und Sammlungsbewegung

Ines Schwerdtner sieht sich im politischen Aufwind und möchte alles Linke sammeln. Bald soll der neue Kampf beginnen. Plötzlich redet das Land, das mehrheitlich nicht links wählt, über die Ganz-Linke. Eine rote Welle rollt, angeführt von zwei Frauen. Die eine ist eine Loft- und Beton-Kommunistin aus dem Osten, die andere eine Kiez-Sozialistin aus dem migrantischen Berlin.

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Ines Schwerdtner, 37 Jahre alt, ist die Bundeschefin der Linken. Elif Eralp, 45 Jahre alt, ist die Wahlsiegerin in Berlin. Schwerdtner stammt aus Sachsen, ist in Hamburg aufgewachsen, war in ihrer Jugend Teil der Antifa und hat den Marxismus zur Lebensobsession erhoben. Eralp ist die Tochter türkischer Sozialisten, die vor der Militärdiktatur flohen. Sie ist Juristin und die Spitzenfrau der Berliner Linken. Beide sind Mütter.

Biografien und politische Netzwerke

Über Eralps Mann ist wenig bekannt. Über Schwerdtners Partner Robert Krotzer, 39, ist mehr zu erfahren. Er wird als introvertierter Hardcore-Kommunist beschrieben, der laut nur gegen das Kapital ist und einen Hang zu Mao-Anleihen hat. Er ist ein Glaubensbruder aus Österreich. Konkret handelt es sich um Graz, wo echte Kommunisten in einer echten Stadt im Westen wirklich Macht haben und die Bürgermeisterin stellen. Schwerdtner ist ein erklärter Fan seiner Politik und träumt davon, das auch für Berlin zu erreichen.

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Elif Eralp und Ines Schwerdtner posieren zusammen mit Simone Oldenburg, der Vizepräsidentin des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Schwerdtner wurde im August 1989 in Werdau in Sachsen geboren. Sie verehrt Rosa Luxemburg und liebt ihren Mann Robert Krotzer, der Funktionär der Kommunistischen Partei Österreichs ist. Als Autorin schrieb sie fast nur für linke Hardcore-Postillen und Marxismus-Blätter. Sie ist Mutter eines Sohnes und sieht die revolutionierte Hunger-Insel Kuba als Inspiration an.

Kritik an Verfassung und Sicherheitslage

Schwerdtner äußerte auf einer Soli-Konferenz, das Grundgesetz sei eine Auslegungssache. Wer die Verfassung schützen will, müsse den Kapitalismus überwinden. Zu ihren Fans zählen die Ex-Parteichefin Gesine Lötzsch, 65, die sie anwarb, und der Ex-Fraktionschef Dietmar Bartsch, 68. Ines Schwerdtner, streng-schick im Kleid und mit SED-rot des Lippenstifts, macht aus ihrer Haltung keinen Hehl.

Während Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU angesichts der Krawalle in Frankreich vor einem bewaffneten Kampf gegen den eigenen Lebensstil warnt, sieht Schwerdtner ein Signal. Der Funke sei übergesprungen. Frankreich zeige, wie Widerstand geht. Bei einer Videokonferenz mit dem linksradikalen Studentenbund SDS, der im Süden ein Verfassungsschutz-Fall ist, verspricht Schwerdtner der Vorhut, die schon mal Juden an Unis drangsaliert, Schutz. Sie stellt sich schützend vor die Aktivisten, egal ob von Polizisten oder Medien angegriffen.

Berliner Koalitionspläne und Kontroversen

Für die Klärung der Systemfrage gilt bei Elif Eralp: Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Die Linke hat in Berlin vorgemacht, wie das geht, als Sammlungsbewegung der Systemgegner von links, aus der Schattenwelt und dem Untergrund. Eralp hat gerade mit der Wirklichkeit zu kämpfen. Die macht ihr aus den eigenen Reihen so viel Furcht, dass sie zum eigenen Parteitag Polizeischutz nahm. Die Polizei will ihren Schutz eigentlich reduzieren, aber wenn es sein muss, wird das bekämpfte System als Schutz herangezogen.

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Clan- und Islamistenverbindungen in ihrer Partei wies Eralp öffentlich als Kampagne rechter Medien und Politiker zurück. Dennoch zieht sie, wenn Grüne und SPD mitmachen, für eine Sammlungsbewegung ins Rote Rathaus. Sicherheitsexperten warnen vor einer unterwanderten Partei. Elif Eralp, 1981 in München geboren, ist die Anführerin eines Sammelbeckens, Spitzenkandidatin und Wahlsiegerin.

An ihrer Seite stehen die Linke-Landeschefs Kerstin Wolter, 40, und Maximilian Schirmer, 36. Doch getragen wird die Partei auch von den Licht- und Schattenseiten der Stadt. Zu den Wahlpartygästen gehörten Clan-Boss Issa Remmo, Terror-Fanatiker Ibrahim Ibrahim und deren Freund, der Bundestagsabgeordnete Ferat Koçak. Ibrahim Ibrahim posierte auf einer Linken-Wahlparty mit Ferat Koçak, der 47 Jahre alt ist.

Kulturelle Unterstützung und Migrantenfokus

Schauspiel-Star Corinna Harfouch, 72, bekannt aus "Des Teufels General" und "Polizeiruf", sowie Autor Wladimir Kaminer, 59, Autor von "Russendisko", sind Fans von Eralp. Keine Fans, aber Genossinnen sind die Radikal-Antisemitin und Berlin-Abgeordnete Vanessa Emde, 45, und Asya Senyüz, die so antisemitisch ist, dass sie nicht in die Fraktion aufgenommen wurde. Eralps Berlin-Programm dreht sich fast alles um Migranten, die kommen, bleiben und wählen sollen.

Ines Schwerdtner träumt davon, das zu schaffen, was Elif Eralp in Berlin geschafft hat. Bei der Berlin-Wahl 2023 erzielte die Partei 12,2 Prozent. Die Zukunft wird zeigen, ob die geplante Koalition mit SPD und Grünen die Machtfrage klärt und ob die Sammlungsbewegung Bestand hat.