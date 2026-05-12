Left-wing politicians in Berlin's Mitte district plan to take over public buildings with Palestinian flags, claiming it's time for a political shift. They also plan to hold public memorial events for the 'catastrophe' in Gaza every May 15th.

Linke-Politiker wollen im Berlin er Regierungsbezirk Mitte die Rathäuser erobern – mit Palästinenser-Fahnen! Ihre Begründung: „Es ist Zeit, dass die deutsche Politik eine Kehrtwende vollzieht.

“ Immer am 15. Mai soll mit öffentlichen Gedenkfeiern des „Völkermords in Gaza“ gedacht werden.. Dieser arabische Begriff bedeutet Katastrophe und soll an die Staatenlosigkeit vieler Palästinenser erinnern. In der Vergangenheit hat die Berliner Polizei Nakba-Demos teilweise verboten, wenn antisemitische Parolen und Gewalt drohten.

Mit ihrem Vorstoß wollen die Linken Israel an den Pranger stellen – ausgerechnet im Bezirk mit Brandenburger Tor, Bundestag und Kanzleramt. Die Linke spricht von einemim Gazastreifen und Unterstützung von schweren Menschenrechtsverbrechen durch Waffenlieferungen der Bundesregierung an Israel. Die deutsche Politik – auch auf kommunaler Ebene – müsse anerkennen, welches Leid den Menschen in Gaza zugefügt wurde





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Berlin Mitte District Palestinian Flags German Politics Nakba-Demos Antisemitism Waffenlieferungen Israel Bundesregierung Gazastreifen Human Rights Violations

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Berlin & Brandenburg: Alba Berlin geht mit besserem Gefühl in die PlayoffsLetzte Saison zitterte sich Alba noch in die Playoffs, in diesem Jahr sind die Berliner mit Platz zwei hochzufrieden. Zunächst heißt es aber Warten auf den Viertelfinalgegner.

Read more »

Fehlende Investitionen: Linke und Grüne kritisieren Sanierungsstau in BerlinBerlin (bb) - Die Sperrung des Hauptgebäudes an der Technischen Universität in Berlin ist nach Einschätzung aus Oppositionsparteien nur ein Beispiel von

Read more »

Berlin & Brandenburg: Linke und Grüne kritisieren Sanierungsstau in BerlinIn Berlin gibt es viele Beispiele für chronischen Sanierungsstau. Sie reichen von Grundschulen bis zu Hochschulen. Es trifft aber auch Krankenhäuser oder Feuerwachen.

Read more »

Universitätsgebäude in Berlin: Hauptgebäude der Exzellenz-Uni und Technischen Universität Berlin unsicherDie Hauptgebäude der Exzellenz-Uni und der Technischen Universität Berlin sind aufgrund von Rissen und anderen Problemen nicht mehr sicher. Auch prominente Gebäude wie das Pergamonmuseum und Schloss Bellevue müssen saniert werden.

Read more »