Es war ein besonders leckeres Geschenk an Papst Leo XIV. vom Freistaat Sachsen: Ein Erzgebirgsstollen wurde dafür per Chauffeur und Dienstwagen in den Vatikan gebracht.

Es war ein besonders leckeres Geschenk an Papst Leo XIV. vom Freistaat Sachsen: Ein Erzgebirgsstollen wurde dafür per Chauffeur und Dienstwagen in den Vatikan gebracht.

Ist das Rosinenpickerei oder darf das Parlament durchaus mal nachfragen, warum knapp 1000 Euro Steuergeld plus Dienstwagen und Fahrer für den Transport eines Stollens ausgegeben wurden? Die Linke und die AfD fanden: auf jeden Fall. Und schrieben eine Kleine Anfrage an die Sächsische Staatskanzlei. Anlass war der Besuch von Ministerpräsident Michael Kretschmer und drei Ministerinnen seiner Staatsregierung am 23.

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September in Rom. Papst Leo XIV. gewährte ihnen eine Audienz. In deren Rahmen wurde auch ein vier Kilo schwerer Rosinenstollen von der Konditorei Thomas Neubert in Bärenstein/Erzgebirge übergeben. Er befand sich auf einem extra dafür gefertigten Holzbrett, samt Stollenmesser.

Das Stollenrezept ist ein gut gehütetes Familiengeheimnis und stammt vom Urgroßvater des Konditormeisters.in den Vatikan gebracht werden, wo doch Christstollen aus vielen Bäckereien weltweit verschickt werden? Dr. Andreas Handschuh, Chef der Sächsischen Staatskanzlei, rechtfertigt die 2400 km lange Tour durch Europa: „Die Entscheidung zum Transport mit einem Dienstwagen wurde nach eingehender Beratung getroffen, nachdem festgestellt wurde, dass der Karton mit dem Christstollen aufgrund seiner Größe und der Verpackung nicht per Handgepäck im Flugzeug transportiert werden konnte.

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Das Risiko, dass er beim Transport per Aufgabegepäck im Flugzeug beschädigt wird, wurde als zu hoch eingeschätzt. Zudem stand der577 Euro Spritgeld, 18 Euro fürs Parken Die exklusive Reise des Stollens kostete 577 Euro Spritkosten, 93,21 Euro Mautgebühren, 18 Euro fürs Parken und weitere 235,30 Euro für die Übernachtung des Fahrers, bevor er die Rückfahrt antreten konnte. Insgesamt waren es 923, 51 Euro. Diese Kosten legte die Staatskanzlei jetzt aufgrund der parlamentarischen Anfragen dazu offen.

Sie verweist darauf, dass sich neben dem Stollen, der traditionell in Folie gewickelt in einem Karton verpackt reiste, auch das Stollenbrett und Stollenmesser im Auto befanden. Zudem auch noch zehn Gastgeschenke für Gesprächspartner des Ministerpräsidenten in Rom, darunter Meißner Porzellan und die Flagge des Freistaates Sachsen. Landtagsabgeordneter Rico Gebhardt sagt etwas sarkastisch: „Ich kann es ja verstehen, dass man mit Gastgeschenken Werbung für Sachsen machen will. Nächstes Mal sollte die Staatskanzlei aber Präsente aussuchen, die ins Fluggepäck passen.

Wie wäre es mit erzgebirgischem Weihnachtsschmuck, Pulsnitzer Pfefferkuchen oder einem Herrnhuter Stern zum Selberbauen? Der Ministerpräsident könnte mit dem Papst basteln – das wäre gleich noch ein Beitrag zur Ökumene.

“Konditormeister Neubert schüttelt über die parlamentarische Anfrage zu einem Weihnachtsstollen nur den Kopf: „Wir haben ganz andere Probleme in diesem Land. Solange Milliarden für Kriege da sind, sind die Ausgaben für den Papst nichts dagegen.

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“ Den Wert seines Achtpfünders will er nicht verraten, es sei „eine ganz normale Bestellung“ gewesen. Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.