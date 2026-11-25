Eva von Angern und Ulrich Siegmund kandidieren um das Amt. Die Linke und die AfD haben ihre Bewerber für die Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt offiziell benannt.

Die politische Landschaft in Sachsen-Anhalt hat sich am Mittwoch deutlich verdichtet, als sowohl Die Linke als auch die AfD offiziell Kandidaten für das Amt des Ministerpräsident en vorstellten. Die Fraktion der Partei Die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt hat Eva von Angern, die derzeit als Vorsitzende der Links-Fraktion in Magdeburg fungiert, zu ihrer Kandidatin für das höchste Landesamt vorgeschlagen. Dies geschieht in einer Phase, in der die Koalitionsverhandlungen und die strategischen Ausrichtungen der einzelnen Parteien im Schatten der bevorstehenden Regierungsfrage besonders intensiv beobachtet werden.

Kandidaturen stehen im Fokus der Landtagswahl

Eva von Angern tritt damit als Vertreterin ihrer Partei an, um die Regierung des Bundeslandes zu führen. Noch am selben Tag, also am Mittwoch, hat auch die AfD-Landtagsfraktion einen offiziellen Vorschlag für die Wahl des Ministerpräsidenten beim Parlament eingereicht. Die Alternative für Deutschland schlug Ulrich Siegmund für dieses Amt vor. Mit diesen parallelen Schritten haben zwei der stärksten politischen Kräfte im Landesparlament ihre Kandidaturen formalisiert und die Bühne für die kommenden Abstimmungen bereitet. Die Nominierungen markieren einen wichtigen Schritt im Prozess der Regierungsbildung nach der letzten Wahl.

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Strategische Angebote und politische Positionen

Eva von Angern hat in diesem Kontext erklärt, dass sie den CDU-, SPD- und Grünen-Fraktionen ein Gespräch angeboten hat. Ihre Botschaft war klar und direkt formuliert: Sie habe die Absicht, mit diesen Parteien zu verhandeln, um eine regierungsfähige Mehrheit zu finden. Im Anschluss daran betonte sie, dass alle politischen Akteure, die sich gegen Ulrich Siegmund aussprechen, ihre Stimme für sie abgeben könnten. Dies gelte explizit auch für das BSW. Trotz dieser offenen Einladung reagierten die SPD und die Grünen auf den Vorschlag von Eva von Angern mit deutlicher Skepsis. Weder die Sozialdemokraten noch die Grünen zeigten Interesse daran, selbst als Kandidaten in die engere Wahl zu kommen, sondern betonten stattdessen andere Prioritäten.

AfD und die Geschichte der Ministerpräsidenten

Falls Ulrich Siegmund bei der darauf folgenden Wahl tatsächlich das Amt des Ministerpräsidenten erhält, würde dies ein historisches Ereignis in der deutschen Politik darstellen. Er wäre der erste Ministerpräsident in Deutschland, der offiziell von der AfD gestellt wird. Bisher ist jedoch völlig offen, ob er im Landtag eine ausreichende Mehrheit für seine Wahl bekommen könnte. Die AfD-Fraktion verfügt im Landtag über 39 von 83 Sitzen. Im offiziellen Wahlvorschlag der AfD heißt es wörtlich: "Der Landtag von Sachsen-Anhalt wählt Herrn Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt." Die AfD-Fraktion ist damit gleich stark wie die Koalition aus CDU, SPD, Linken und Grünen zusammengenommen, die ebenfalls 39 Sitze innehaben.

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Politische Agenda und historische Einordnung

Die Linke begründet ihre Kandidatur mit konkreten politischen Zielen, die sie in die Landeshauptstadt einbringen möchte. Eva von Angern betonte, dass ihre Partei keinen Kulturkampf führen wolle, sondern dass am Monatsende noch Geld für soziale Projekte übrig bleiben solle. Zu ihren Prioritäten zählen die beitragsfreien Kitas, die Erhaltung der Krankenhäuser auf dem Land und eine bessere Ausstattung der Kommunen. Sie erklärte, dass sie Sachsen-Anhalt nicht aufgeben wolle und dass das Land mehr verdiene als Wut und Wegducken. Stattdessen benötige es endlich eine Regierung, die das Leben wieder bezahlbar macht.

Die Grundlage für diese politischen Auseinandersetzungen bildet die Landtagswahl am 6. September. Bei dieser Wahl war die AfD, die vom sachsen-anhaltischen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, mit fast 44 Prozent klar die stärkste Kraft geworden. Das BSW ist mit fünf Abgeordneten im Parlament vertreten. Die aktuelle Konstellation zeigt, dass die Machtverteilung im Landtag extrem knapp ist und die Entscheidungen der kommenden Tage von entscheidender Bedeutung für die politische Zukunft des Landes sein werden.