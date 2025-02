Linke-Wahlkampfhelfer beschmieren CDU-Plakat in Berlin

Wahlkampfhelfer der Linkspartei werden in Berlin beobachtet, wie sie ein Plakat der CDU beschmieren. Der Vorfall im Nöldnerkiez in Lichtenberg ist brisant, da es sich um den ersten dokumentierten Fall von Vandalismus an Wahlplakaten durch offizielle Wahlkämpfer handelt.

Eine Gruppe von Wahlkampf helfern der Linkspartei wurde am Samstag in Berlin beobachtet, wie sie ein Plakat der CDU zur Bundestagswahl beschädigten. Der Vorfall fand im Nöldnerkiez in Lichtenberg statt. Zeugen beobachteten mehrere junge Menschen vor einem Großplakat mit dem Konterfei von CDU -Kanzlerkandidaten Friedrich Merz .

Die linken Wahlkampfhelfer beschädigten das CDU-Plakat, indem sie es mit dem Wort „Fascho“ - ein abwertender Begriff für Faschisten - beschmierten und einen Aufkleber mit den Worten „Von Storch verhindern“ und „Lichtenberg bleibt rot“ darauf klebten. Unklar ist, ob die Wahlkämpfer selbst die Beschimpfung „Fascho“ auf das Plakat schmierten oder lediglich den Aufkleber aufklebten. \ Der Vorfall ist brisant, da es sich um den ersten dokumentierten Fall von Vandalismus an Wahlplakaten durch offizielle Wahlkämpfer handelt. Die Linke organisiert seit Samstag ein Aktionswochenende für den Haustürwahlkampf mit mehr als 400 Unterstützern. Ziel des Wochenendes ist es, in „revolutionärer Freundlichkeit“ das Gespräch mit Wählern zu suchen. \ Die CDU berichtet über zahlreiche Beschädigungen und Zerstörungen ihrer Wahlplakate in den vergangenen Wochen, insbesondere nach Aufrufen der Linkspartei zu Aktionstagen. Die Beschädigungen reichen von Sachbeschädigungen bis zu Körperverletzung. Die Linke will die Vorfälle als Anlass nehmen, ihre Wahlkämpfer erneut zu sensibilisieren und betont, dass sie die inhaltliche Auseinandersetzung mit Friedrich Merz und seiner Politik anstrebt.





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

LINKE CDU Wahlkampf Vandalismus Berlin Lichtenberg Friedrich Merz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Berlin & Brandenburg: CDU verurteilt Eindringen in CDU-KreisgeschäftsstelleAktivisten waren am Donnerstag in ein CDU-Büro eingedrungen und hatten gegen die Abstimmung der Union mit der AfD protestiert. Die CDU spricht von 'Gewalt und Einschüchterung'.

Weiterlesen »

CDU-Wahlkampfhelfer in Schöneberg Opfer eines AngriffsZwei Wahlkampfhelfer der CDU wurden in Schöneberg während ihrer Arbeit Opfer eines Angriffs. Einer der beiden wurde körperlich angegriffen und erlitt ein Hämatom am Oberschenkel. Der Kreisvorsitzende der CDU Tempelhof-Schöneberg sieht den Vorfall als Konsequenz der Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas durch negative Slogans.

Weiterlesen »

Wahlkampfhelfer in Berlin Opfer politischer GewaltIn Berlin wurden in den letzten Tagen mehrere Wahlkampfhelfer von verschiedenen politischen Parteien Opfer von Angriffen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen gegen unbekannte Täter. Die betroffenen Parteien reagierten empört und warnen vor einer Eskalation der politischen Gewalt.

Weiterlesen »

Plakat-Wahnsinn in Köln – CDU-Kandidat kann drüber lachenNächste Runde im Plakat-Wahnsinn in Köln – wieder geht es um die CDU im Kölner Süden.

Weiterlesen »

CDU-Kandidat Otte in Köln mit Plakat-Flut sorgen für WirbelDie Plakatkampagne von Daniel Otte, CDU-Kandidat für die Kölner OB-Wahl, sorgt für Kritik und Spott. An Laternen im Süden Kölns sind bis zu acht identische Plakate zu sehen, was viele Bürger als Belästigung und Steuerverschwendung empfinden.

Weiterlesen »

Werbung auf Arabisch: SPD-Plakat in Kreuzberg empört die CDUIrritationen um ein Plakat in Kreuzberg: Eine SPD-Bundestagskandidatin wirbt auf Arabisch. Was steckt dahinter?

Weiterlesen »