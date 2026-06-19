Linken-Chefin Reichinnek kritisiert Koalitionspläne zur Arbeitszeit und Krankenversicherung

Heidi Reichinnek attackiert auf dem Linken-Parteitag die schwarz-rote Koalition: Der Acht-Stunden-Tag sei in Gefahr, und die geplante GKV-Reform bedeute höhere Beiträge bei weniger Leistung. Die Proteste hätten bereits zu einer Verschiebung geführt.

Die Linke n-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek hat die schwarz-rote Koalition scharf für ihre geplanten Reformen kritisiert, insbesondere für die geplante Arbeitszeitreform und die geplante Reform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

Auf dem Linken-Parteitag in Potsdam warf sie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor, den Acht-Stunden-Tag zerstören zu wollen, den Arbeiterinnen und Arbeiter über Jahrzehnte hinweg erkämpft hätten. Die Koalition aus Union und SPD hatte im Koalitionsvertrag vereinbart, von einer täglichen zu einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit überzugehen, was von vielen als Einschränkung desarbeitnehmerfreundlichen Schutzes interpretiert wird. Unionsfraktionschef Jens Spahn hat die SPD aufgefordert, diese Reform nun umzusetzen, da es innerhalb der SPD noch Vorbehalte gibt.

Reichinnek kritisierte zudem die geplante GKV-Reform, bei der die gesetzlich Versicherten mehr zahlen müssten, aber weniger Leistungen erhielten. Sie sprach von einer Politik, bei der die Mehrheit bluten solle, damit einige wenige profitieren. Die ursprünglich für kommende Woche geplante Verabschiedung der GKV-Reform im Bundestag wurde auf Anfang Juli verschoben, da nach Angaben der SPD-Fraktion noch Beratungsbedarf besteht. Reichinnek betonte, dass der Protest gegen diese Reform gewirkt habe und die Regierung das Vorhaben nicht einfach durchpeitschen könne.

Die Linke positioniert sich damit klar gegen die beiden zentralen Reformvorhaben der Koalition und mobilisiert ihre Basis für sozialen Widerstand





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