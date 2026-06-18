Linken‑Partei in Potsdam: Kontroverse Anträge von Bordellverbot bis Queer‑Quote

Beim Parteitag der Linkspartei in Potsdam wurden zahlreiche radikale Änderungsanträge diskutiert, darunter ein Verbot von Bordellbesuchen, die Befreiung pflanzlicher Lebensmittel von der Mehrwertsteuer, die Schließung von Zoos und die Einführung einer Queer‑Quote. Gleichzeitig wurde der Antisemitismus im Parteiverband thematisiert und ein umstrittener Antrag zur Wiederaufnahme eines verurteilten Mitglieds abgelehnt.

Der aktuelle Parteitag der Linkspartei in Potsdam sorgte am Wochenende für reichlich Diskussionsstoff. Während die üblichen Debatten über Nahost‑ Politik und Enteignungsstrategien den Ton bestimmten, standen im Mittelpunkt zahlreiche Änderungsanträge, die das geplante neue Parteiprogramm grundlegend verändern sollen.

Der Kolonnkreisverband Köln brachte etwa den Antrag "Freier sind keine Genossen" ein, in dem Bordellbesuche als Ausdruck rassistischer und kapitalistischer Ausbeutungsverhältnisse bezeichnet werden. Wer künftig als Mitglied einer Linken‑Organisation ein Bordell aufsucht, würde demnach gegen den neu definierten Grundsatz der Solidarität verstoßen. Parallel dazu kritisieren die Antragsteller die aktuellen Lebensmittelklassifikationen.

Sie bezeichnen Fisch, Fleisch und Milchprodukte als "veraltet und durch Lobbyinteressen geprägt" und fordern, dass künftig ausschließlich pflanzliche Nahrungsmittel wie Getreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Algen, pflanzliche Öle und Babynahrung von der Mehrwertsteuer befreit werden. Der Hintergrund sei, dass arme Menschen heute - aus Kostengründen - häufig zu ungesunden Fleischprodukten greifen, obwohl sie sich gesünder ernähren könnten. Ein weiterer kontroverser Punkt stammt von der Arbeitsgruppe Tierrechte, die die Schließung von Zoos, Aquarien und Streichelzoos fordert.

Stattdessen solle das pädagogische Angebot durch 3‑D‑Simulationen ersetzt werden, die den Kindern ein realistisches Bild von Tierverhalten vermitteln. Befürworter der Zoos argumentieren zwar mit positiven Forschungsergebnissen, doch der Antrag wirft ein kritisches Licht auf die angeblichen Verhaltensstudien und behauptet, diese seien von fehlerhaften Eindrücken geprägt. Laut den Verfasser*innen hätten die Tiere Verhaltensweisen erlernt, die sie in freier Wildbahn niemals zeigen würden, und somit sei die Haltung in Gefangenschaft ethisch nicht zu rechtfertigen.

Die "Ökologische Plattform" des Parteikongresses geht sogar noch weiter und verlangt, dass das neue Parteiprogramm mit den Gesetzen der Physik und den planetaren Grenzen in Einklang gebracht wird. Ziel sei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und damit nicht nur das Klima, sondern auch den Sozialismus zu schützen. In ähnlicher Weise wird die Identitätspolitik weiter ausgebaut: Neben der bereits bestehenden Frauenquote soll künftig eine Queer‑Quote eingeführt werden.

Mitglieder aus Sachsen fordern eine spezielle Liste für die Bundeswahl, um die Mindestquotierung für queere Menschen zu sichern. Ein Lichtblick im Umgang mit Antisemitismus war der Parteiausschluss von Ramsis Kilani, der wegen Verharmlosung des Hamas‑Massakers vom 7. Oktober und seiner Beteiligung an antisemitischen Demonstrationen aus den Berliner Reihen verbannt wurde.

Trotzdem legte der Kreisverband Freiberg einen Antrag vor, Kilani wieder aufzunehmen, mit der Begründung, er sei Opfer von Rassismus und seine Familienmitglieder seien von israelischen Militärtruppen getötet worden - Belege hierfür fehlen jedoch. Der Antrag wurde von BILD als nicht mehrheitsfähig bezeichnet. Im Gegensatz dazu steht der Antrag "Nie wieder", in dem Dutzende von Mitgliedern eine stärkere Solidarität mit Jüdinnen und Juden fordern und klare rote Linien gegen Judenhass setzen.

Parteichefin Ines Schwerdtner betonte ebenfalls die Notwendigkeit einer konsequenten Antisemitismus‑Bekämpfung, bevor das neue Programm verabschiedet wird





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