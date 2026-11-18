Berliner Linken-Kandidat Abed und Bezirks-Chefin Schulz besuchten den aufgelösten Verein El-Irschad. Innensenatorin Spranger reagiert auf die Hisbollah-Verbindungen.

Die Berliner Bezirks-Parteichefin der Linken, Jorinde Schulz, und der Neukölln er Bürgermeister-Kandidat Ahmed Abed stehen in der Kritik, weil sie Kontakte zu einem als verboten eingestuften Verein unterhielten. Fotos belegen einen Besuch der beiden Politiker im Juni 2021 beim Moschee- Verein El-Irschad in der Neukölln er Flughafenstraße. Dies geschah zum Zeitpunkt, als Sicherheitsbehörden bereits im Vorjahr Hinweise auf Verbindungen zur Terrororganisation Hisbollah dokumentiert hatten. Die Räumlichkeiten des Vereins wurden am Dienstag von den Behörden durchsucht, woraufhin Berlins Innensenatorin Iris Spranger die Auflösung des Vereins mit sofortiger Wirkung anordnete.

Aktuelle Auflösung des Vereins El-Irschad

Der Verein El-Irschad wurde nun offiziell verboten, nachdem die Berliner Sicherheitsbehörden ernste Bedenken bezüglich seiner ideologischen Ausrichtung geäußert hatten. Innensenatorin Iris Spranger begründete diese Maßnahme damit, dass es sich um einen aktiven Verein handle, dessen Tätigkeit und Zweck den geltenden Strafgesetzen widersprechen. Der Senat sieht in der Gruppe eine Organisation, die sich aktiv gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet und deren Aktivitäten nicht mit dem rechtlichen Rahmen in Einklang zu bringen sind. Die Durchsuchung der Räumlichkeiten diente der Sicherung von Beweismaterial, das auf die verbotenen Verbindungen hinweist.

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Kontakte und politische Übereinstimmung der Linken-Politiker

Jorinde Schulz und Ahmed Abed haben ihren Besuch im Juni 2021 in öffentlichen Social-Media-Posts festgehalten. In diesen Dokumentationen verdeutlichten sie ihre politische Übereinstimmung mit den Zielen des Vereins, wie etwa dem Wunsch, das in Berlin geltende Kopftuch-Verbot für den öffentlichen Dienst abzuschaffen. Dieses Neutralitätsgebot verbietet Polizistinnen und Richterinnen im Dienst, religiöse Symbole wie das Kopftuch, das christliche Kreuz oder die jüdische Kippa zu tragen. Die beiden Linken-Politiker wurden barfuss oder auf Socken auf den Fotos gezeigt, was die informelle Natur des Besuchs unterstreicht. Ein CDU-Innenexperte forderte umgehend Klarheit, da solche Kontakte von führenden Vertretern der Neuköllner Linken über Jahre hinweg gepflegt wurden.

Anwaltliche Vertretung von Ibrahim Ibrahim durch Ahmed Abed

Zusätzlich zu den Kontakten zum Verein wird die Rolle von Ahmed Abed als Rechtsanwalt kritisch hinterfragt. Laut dem Nachrichtenmagazin Spiegel hat der 45-jährige Kandidat den prominenten Hisbollah-Unterstützer Ibrahim Ibrahim mindestens zweimal vor dem Verwaltungsgericht vertreten. Die Verfahren aus den Jahren 2022 und 2023 betrafen Demonstrationen, die von Ibrahim angemeldet wurden. Ibrahim, der als 70-jähriger Terror-Unterstützer gilt, wird vorgeworfen, die Hisbollah im Libanon sowohl organisatorisch als auch finanziell unterstützt zu haben. Zudem soll der Verein in Berlin als Plattform für Propaganda gedient haben.

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Vorfall beim Nakba-Gedenktag und politische Isolation

Die öffentliche Kontroverse um Ahmed Abed eskalierte bereits im vergangenen Oktober nach einem Vorfall, der ihn schlagartig in den Fokus der Medien rückte. Während einer Veranstaltung konterte der Linken-Politiker einen offiziellen Gast, indem er diesen als "Völkermörder" bezeichnete. Der Betreffende war Tzvika Brot, der Bürgermeister einer Partnerstadt Neuköllns. Abeds Verteidigungslinie basierte darauf, dass er als Anwalt die Kläger gegen Versammlungsverbote am sogenannten Nakba-Gedenktag vertreten habe. Das Verwaltungsgericht hatte zuvor entschieden, dass die Verbote für Demonstrationen in den Jahren 2022 und 2023 rechtmäßig waren.

Auswirkungen auf die Bürgermeisterwahl in Neukölln 2025

Die aktuellen Enthüllungen haben erhebliche Auswirkungen auf den Wahlkampf von Ahmed Abed in Neukölln. Bisher haben die Grünen ihm die notwendige Unterstützung für die Wahl im Bezirksparlament verweigert, was auch für die Bezirks-SPD und die CDU gilt. Es sind sogar Besuche von Abed bei Veranstaltungen des verbotenen Vereins für das Jahr 2025 dokumentiert worden. Die Frage nach der Glaubwürdigkeit des Kampfes der Linken gegen Islamismus steht nun im Raum, da die Kontakte zu einem als terroristisch eingestuften Umfeld über Jahre bestanden haben. Noch stehen Antworten der Beteiligten auf Anfragen zur Situation aus.