Linkin Park spielt mit Emily Armstrong in München und startet den Konzert-Sommer

Linkin Park spielt mit ihrer Front-Frau Emily Armstrong als Nachfolgerin des verstorbenen Star-Sängers Chester Bennington im Rahmen ihrer Welt-Tour "From Zero" fünfmal in Deutschland, darunter zweimal in dieser Woche in München. Der Auftakt in die Konzert-Wochen mit weiteren Auftritten von Foo Fighters, The Weeknd, BTS und Helene Fischer ist bereits erfolgt.

Die US-Rock-Band Linkin Park spielt mit ihrer Front-Frau Emily Armstrong als Nachfolgerin des verstorbenen Star-Sängers Chester Bennington im Rahmen ihrer Welt-Tour " From Zero " fünfmal in Deutschland, darunter zweimal in dieser Woche in München .

Der Auftakt in die Konzert-Wochen mit weiteren Auftritten von Foo Fighters, The Weeknd, BTS und Helene Fischer ist bereits erfolgt. Ende Mai wurde der Hybridrasen aus dem Bayern-Stadion rausgefräst – für die neue Saison gibt es dann ein neues Misch-Grün aus Naturrasen und Kunstfasern. Die Bayern angelten sich zum Auftakt in den Konzert-Sommer mit Linkin Park einen Top-Act.

Im Vorfeld kündigte die US-Band dazu ein Highlight für alle Fans an: Es wird eine Klamotten-Kollektion in Zusammenarbeit mit dem deutschen Rekordmeister geben – bisher ist alles noch streng geheim. Zu kaufen gibt es diese ab Mittwoch in einem Pop-up-Store in der Arnulfstraße 195 und später bei den Konzerten im Fröttmaninger Stadion





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