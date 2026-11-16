Linksextreme Drohungen für Gen-Z-Proteste in Frankfurt am 20. November

Extremistische Gruppen rufen in Frankfurt zu Eskalation am 20. November auf. Der Staatsschutz warnt vor der Instrumentalisierung der Schülerproteste durch Gewalttäter und Palästinensergegner.

Die bevorstehenden Demonstrationen der Generation Z in Frankfurt am Main stehen im Fokus der Sicherheitsbehörden, da extremistische Akteure die Bewegung für gewalttätige Ausschreitungen instrumentalisieren wollen. Auf der Plattform Indymedia wurden konkrete Aufrufe zur Gewalt verfasst, die auf den 20. November als Datum für neue Zusammenstöße abzielen. Der hessische Staatsschutz hat eindringlich gewarnt, dass rechtsextreme und antisemitische Gruppen versuchen, die eigentlich von Schülern getragene Protestbewegung zu kapern und in eine Richtung zu drängen, die von brutaler Aggression geprägt ist.

Aufrufe zur Eskalation und Plünderung

Die Veröffentlichungen auf der linksextremen Internetseite Indymedia sind von einer offenen Kriegsrhetorik geprägt und fordern die Unterstützer explizit zur Eskalation auf. In einem Text heißt es wörtlich, die Randale, die sich am 31. Oktober ereignete, solle nicht nur wiederholt, sondern sogar noch übertroffen werden. Die Autoren betonen, dass es für den kommenden Abend in der Frankfurter Innenstadt neuen Mut und neue Schlagkraft brauche, um den Staat herauszufordern. Als legitime Mittel werden Gewalt und die Zerstörung von Eigentum dargelegt, wobei die Teilnehmer aufgefordert werden, Steine und Pyrotechnik gegen die Polizei einzusetzen.

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Die geplanten Aktionen zielen spezifisch auf die Infrastruktur der Stadt und die dort ansässigen Institutionen ab. Als konkrete Ziele für Attacken werden Geschäftsstraßen und Bankgebäude genannt, die als Symbole des sogenannten Raubtierkapitalismus wahrgenommen werden. Zusätzlich wird angekündigt, dass Ware aus überteuerten Läden geraubt und unter die Bevölkerung verteilt werden soll. Die Täter planen dabei auszunutzen, dass die Bundesweite Solidaritätskundgebungen für Palästina die Kräfte der Polizei dezentral binden, sodass in Frankfurt nicht zehntausende Beamte im Einsatz sein können und eine lückenlose Kontrolle unmöglich erscheint.

Reaktionen der Sicherheitsbehörden

Manuel Ostermann, der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft DPolG, reagierte scharf auf die gemachten Drohungen und kritisierte die zunehmende Radikalisierung. Er betonte, dass Gewaltbereitschaft, Umsturzphantasien und offener Hass auf Menschen in Uniform keine politische Meinung, sondern ein direkter Angriff auf den Rechtsstaat seien. Ostermann monierte, dass solche Verhaltensweisen in der Vergangenheit oft verharmlost oder bagatellisiert worden seien und jetzt Konsequenz im Vorgehen der Behörden erforderlich sei. Die Polizei kündigte an, entschieden und konsequent für Recht und Gesetz einzustehen, indem der Linksextremismus klar benannt und politisch sowie polizeilich bekämpft wird.

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Ein zuständiger Staatsschützer erklärte gegenüber Journalisten, dass die aktuell stattfindende Bewegung der Schüler zunehmend unterwandert werde. Es handle sich hierbei um klare, linksextremistische Forderungen, bei denen brutale Gewalt als politisches Mittel der Wahl legitimiert wird. Der Experte verwies darauf, dass diese Dynamik nicht nur in Frankfurt, sondern auch in anderen Städten wie Berlin und Düsseldorf sichtbar werde. Dort wurden Polizisten und Bürger, die Israel-Fahnen trugen, attackiert, und Demonstrationen wurden mit palästinensischen Symbolen dominiert, was auf eine gezielte Übernahme der Narrativkontrolle hindeutet.

Folgen und Zukunft der Proteste

Die Analyse der Sicherheitsbehörden deutet darauf hin, dass die Gen-Z-Protestbewegung zwar quantitativ an Zustimmung verlieren wird, sich jedoch qualitativ in eine radikalere Richtung entwickeln wird. Da die ursprünglichen Teilnehmer oft noch keine politische Erfahrung besitzen, sind sie besonders anfällig für die Instrumentalisierung durch organisierte extremistische Gruppen. Es wird erwartet, dass die Kollateralschäden und die Häufigkeit militanter Aktionen in Zukunft zunehmen werden, da die Extremisten versuchen, durch mediale Aufmerksamkeit ihre Botschaft zu verbreiten.

Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass die Grenze zwischen legitimer politischer Teilhabe und krimineller Ausschreitungsabsicht fließend geworden ist. Die Gefahr besteht darin, dass die ursprünglichen Forderungen der Schüler, die oft aus einem moralischen Impuls entstanden, von den extremistischen Akteuren überlagert und verzerrt werden. Die Behörden bleiben wachsam und gehen davon aus, dass die Warnungen vor Gewalt nicht nur leere Worte sind, sondern eine tatsächliche Planung für die nächsten Tage darstellen. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Sicherheitskräfte in der Lage sind, die Eskalation wirksam zu verhindern.