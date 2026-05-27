Linksextremistin Lina E. kommt vorzeitig auf Bewährung frei

Der Bundesgerichtshof bestätigt die vorzeitige Entlassung der verurteilten Linksextremistin Lina E. aufgrund einer positiven Sozialprognose. Sie hatte zwei Drittel ihrer Haftstrafe verbüßt und sich glaubhaft von Gewalt distanziert.

Die Linksextremistin Lina E. wird vorzeitig aus der Haft entlassen. Der Bundesgerichtshof bestätigte am Donnerstag ein entsprechendes Urteil des Oberlandesgerichts Dresden, wonach die 28-Jährige auf Bewährung freikommen soll.

Grundlage für die Entscheidung ist eine positive Sozialprognose, die dem Gericht vorliegt. Lina E. war im März 2023 wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und mehrfacher gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Die Strafe hatte sie teilweise in Untersuchungshaft verbüßt, sodass sie nun zwei Drittel der Gesamtstrafe abgesessen hat.

Das Oberlandesgericht Dresden sah die Voraussetzungen für eine vorzeitige Entlassung als gegeben an, da ein psychologisches Gutachten belege, dass sich Lina E. glaubhaft von ihrer früheren Gewaltbereitschaft distanziert habe. Zudem habe sie sich während der Haftzeit ordentlich geführt und verfüge über eine tragfähige Zukunftsperspektive. Der Generalbundesanwalt hatte gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts Beschwerde eingelegt, die der Bundesgerichtshof nun aber zurückwies. Damit ist der Weg für die Freilassung von Lina E. frei.

Die Verurteilung erfolgte im Zusammenhang mit einer Serie von Angriffen auf mutmaßliche Neonazis in mehreren deutschen Städten. Dabei waren insgesamt drei Personen verletzt worden. In einem Fall handelte es sich bei dem Opfer um einen Kanalarbeiter, den die Gruppe irrtümlich für einen Rechtsradikalen hielt. Das Oberlandesgericht hatte in seinem Urteil festgestellt, dass Lina E. eine herausragende Stellung innerhalb der linksextremen Gruppe eingenommen hatte.

Sie galt als treibende Kraft bei der Planung und Durchführung der Überfälle. Die Gruppe selbst verstand sich als militante Einheit zur Bekämpfung der sogenannten Nazi-Szene. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich eine deutlich höhere Strafe gefordert. Die vorzeitige Entlassung von Lina E. hat in der Öffentlichkeit kontroverse Reaktionen hervorgerufen.

Während Unterstützer die Entscheidung als Sieg der Justiz feiern, kritisieren Politiker und Opferverbände die milde Behandlung der verurteilten Linksextremistin. Sie argumentieren, dass die Gefahr der Wiederholung solcher Straftaten nicht vollständig ausgeschlossen werden könne. Das Gericht jedoch sah keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine fortbestehende Gefährdung. Die Bewährungsauflagen sehen unter anderem vor, dass sich Lina E. regelmäßig bei der Polizei melden und einer geregelten Arbeit nachgehen muss.

Zudem wurde ihr der Kontakt zu anderen verurteilten Mitgliedern der Gruppe untersagt. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, die schriftliche Urteilsbegründung genau zu prüfen und gegebenenfalls weitere rechtliche Schritte zu erwägen. Der Fall Lina E. hat bereits in der Vergangenheit bundesweit für Aufsehen gesorgt. Er gilt als eines der spektakulärsten Verfahren gegen linksextreme Gewalt in den letzten Jahren.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs unterstreicht zugleich die aktuelle Rechtsprechung, die bei einer positiven Sozialprognose auch bei schweren Straftaten eine vorzeitige Entlassung ermöglicht. Kritiker bemängeln, dass solche Entscheidungen wenig abschreckend wirkten und die Prävention von politisch motivierter Gewalt erschwerten. Derweil bereitet sich Lina E. auf ihre Rückkehr in die Freiheit vor. Medienberichten zufolge soll sie nach ihrer Entlassung in einer betreuten Wohneinrichtung untergebracht werden.

Einige ihrer Anhänger planen eine Willkommensaktion vor dem Gefängnis. Die Behörden bereiten sich auf mögliche Demonstrationen vor. Das Innenministerium des Bundeslandes, in dem die Entlassung stattfinden wird, zeigt sich gelassen. Man vertraue auf die Entscheidung der Justiz und die Arbeit der Polizei, hieß es.

Insgesamt bleibt der Fall Lina E. ein Beispiel für die schwierige Abwägung zwischen Strafverfolgung und Resozialisierung im deutschen Rechtssystem. Die Entlassung auf Bewährung ist dabei ein Instrument, das sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Prognose der Gerichte sich bewahrheitet und Lina E. tatsächlich ein straffreies Leben führen wird





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